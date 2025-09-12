© виж галерията Тв водещият Николаос Цитиридис е все по-влюбен в актрисата Боряна Братоева. Гъркът просто се възхищава на красотата на приятелката си и определено я носи на ръце.



"Жена станала в 7:30. Най-хубавата!", похвали Братоева, която се събудила рано за участие в "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви.



Боби и Цитиридис изглеждат прекрасно един до друг, а феновете се чудят кога ще скрепят любовта си с годежен пръстен.