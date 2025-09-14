ЗАРЕЖДАНЕ...
|Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си! Предстои ключов момент за развитието на българския ММА
Думите са на емблемата на България пред целия свят на смесените бойни изкуства Никола Дипчиков, който бе гост на колегата журналист Георги Петков в предаването "Неформално".
"Защо бойците ни трудно успяват? Защото приемат спорта прекалено лично. Обажда им се това, което се нарича "селска чест". И когато разсъждаваш по подобен начин, няма как да се развиваш в който и да е спорт", заключи българинът с убийствената
Кое е най-полезното нещо, което Никола е научил в Русия за всички години, прекарани там?
А успя ли да си "оправи живота" чрез смесените бойни изкуства?
"Нямам търпение да видя следващия нокаутьор в ММА. Българин! Нямам търпение! И ако мога да имам някакъв принос, дори минимален, ще бъда най-щастливият човек!", категоричен беше Дипчиков.
