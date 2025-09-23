ЗАРЕЖДАНЕ...
|Никол Станкулова побесня
Заедно с колежката си Гери Малкоданска тя показа съвсем различно начало на деня – Гери сияеше от радост, че ги очаква спорт, а Никол изглеждаше видимо изнервена. Причината – сутрешният трафик в столицата. Но не пропусна да разкаже и каква неприятна случка е изживяла.
Станкулова разказа във видео, че докато карала дъщеря си Андреа на градина, се натъкнала на шокираща гледка: баща возел едното си дете в скута си, а другото – на предната седалка. Възмутена, Никол му направила знак, че това е недопустимо. Реакцията на мъжа обаче била скандална – той спрял, свирнал и започнал да я обижда.
"Направо не можех да повярвам как е възможно такова безумие и такова поведение", призна синоптичката.
За капак, малко по-късно по бул. "Черни връх" тя станала свидетел на нова сцена – този път майка возела детето си отново на предната седалка.
"Вместо да се учим как да пазим живота на децата си, всеки ден виждам примери как родители играят с него на руска рулетка", възмути се Никол.
Феновете ѝ я подкрепиха в социалните мрежи, а видеото с изповедта ѝ бързо предизвика коментари и споделяния, пише "Блиц".
