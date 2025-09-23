ИЗПРАТИ НОВИНА
Никол Станкулова побесня
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:20Коментари (0)732
Кисел шофьор вгорчи настроението на една от популярните синоптички на Нова телевезия Никол Станкулова. И нейната реакция след това в социалните мрежи бе мигновена.

Заедно с колежката си Гери Малкоданска тя показа съвсем различно начало на деня – Гери сияеше от радост, че ги очаква спорт, а Никол изглеждаше видимо изнервена. Причината – сутрешният трафик в столицата. Но не пропусна да разкаже и каква неприятна случка е изживяла.

Станкулова разказа във видео, че докато карала дъщеря си Андреа на градина, се натъкнала на шокираща гледка: баща возел едното си дете в скута си, а другото – на предната седалка. Възмутена, Никол му направила знак, че това е недопустимо. Реакцията на мъжа обаче била скандална – той спрял, свирнал и започнал да я обижда.

"Направо не можех да повярвам как е възможно такова безумие и такова поведение", призна синоптичката.

За капак, малко по-късно по бул. "Черни връх" тя станала свидетел на нова сцена – този път майка возела детето си отново на предната седалка.

"Вместо да се учим как да пазим живота на децата си, всеки ден виждам примери как родители играят с него на руска рулетка", възмути се Никол.

Феновете ѝ я подкрепиха в социалните мрежи, а видеото с изповедта ѝ бързо предизвика коментари и споделяния, пише "Блиц".


