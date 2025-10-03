ИЗПРАТИ НОВИНА
Никол Кидман е още по-съсипана от тази новина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:29
©
Никол Кидман е подала молба за развод със съпруга си Кийт Ърбан след 19 години брак, като за причина посочи обичайните за звездите "непреодолими различия".

58-годишната носителка на "Оскар" и 57-годишният музикант в последните месеци са били разделени заради натоварените си графици за снимане на филми и турнета - като вътрешен човек е разкрил пред Daily Mail, че Кидман е била в шок от раздялата им.

 

Според информацията, Никол Кидман се чувства "предадена" от съпруга си, на фона на слуховете, че той вече е продължил с живота си и вече има нова връзка с по-млада жена от музикалната индустрия.

Добре осведоменият източник от PR отдел на музикалния бизнес в Нашвил каза: "Слуховете са, че той е с по-млада жена, която е част от бизнеса. Всички говорят само за това. Всички искат да знаят коя е тя, но засега това остава мистерия."

Източник каза пред People, че носителката на "Оскар" е "наранена", тъй като не е искала бракът да приключи и се е борила с всички сили, за да го запази. "Никол е наранена и се чувства предадена. Това е опустошително за нея. Тя е шокирана", казва вътрешният човек.

 

Междувременно станаха ясни и част от детайлите от бракоразводните документи на двойката. Никол Кидман ще стане основният попечител на дъщерите им Съндей Роуз, на 17 години, и Фейт Маргарет, на 14 години.

 

Съдебни документи, получени от Daily Mail, показват, че 58-годишната актриса и 57-годишната кънтри певец са се споразумели за необичаен план за родителство, при който Никол получава 306 дни, докато Кийт получава само 59.

Кийт ще има децата от 10:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя през уикенд, докато Никол ще се грижи за тях през останалото време.

 

Отчуждената двойка също така е разделила специалните поводи, които ще прекарват с дъщерите си: Никол ще ги има на Деня на майката и Великден, докато Кийт ще ги има на Деня на бащата и Деня на благодарността.

На друго място в документа се уточнява, че Никол и Кийт ще вземат заедно важни решения относно дъщерите си, включително образователни и извънкласни дейности.

Нито една от страните няма да получава месечна издръжка за детето, тъй като Кийт "вече е предплатил всички задължения за издръжка". Въпреки развода, и двете звезди ще продължат да "поддържат любяща, стабилна, последователна и грижовна връзка с децата".

Кидман и Ърбан също така не трябва да "говорят лошо един за друг" или за други членове на семейството. Бившата двойка ще "насърчава" децата си да "обичат другия родител и да се чувстват комфортно и в двете семейства".

Звездите също така са длъжни да преминат "задължителен семинар за родители" в рамките на 60 дни от подаването на молбата за развод. Нотариално завереният план за родителски права е подписан от носителката на "Оскар" на 6 септември, докато отчужденият ѝ съпруг е подписал на 29 август, няколко дни по-рано.

Бившата двойка се е отказала от издръжка както за дете, така и за съпруг/а и се е съгласила да си раздели съдебните разноски поравно.


