Никой не позна Поли Генова на тази снимка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:23
© Фейсбук
С доста променена визия е Поли Генова. Това стана ясно от последните снимки, които талантливата певица публикува в профила си в социалната мрежа Фейсбук. Голяма част от феновете буквално казват, че направо не могат да я познаят. Други обаче й се възхищават и казват, че с новата прическа е прекрасна млада жена.

Поли е родена на 10 февруари 1987 година. Музикалната ѝ кариера започва, когато е едва 4-годишна. През 1995 г. става първият член на току-що сформираната детска вокална група "Бон-бон“. Нейният първи продуцент и вокален педагог е Рози Караславова.

В продължение на шест години Генова е водеща на детското шоу. Тя си партнира с големи имена от българската поп сцена като Георги Христов, Йорданка Христова и Нели Рангелова. С Нели Рангелова "Бон-бон“ участват на "Златния Орфей“ и печелят специалната награда на БНТ.

Завършва Националното музикално училище "Любомир Пипков“ със специалност "Кларинет“. Впоследствие следва "Режисура“ в НАТФИЗ. Паралелно със следването тя развива и кариерата си.


