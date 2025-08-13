ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Никой не позна Поли Генова на тази снимка
Поли е родена на 10 февруари 1987 година. Музикалната ѝ кариера започва, когато е едва 4-годишна. През 1995 г. става първият член на току-що сформираната детска вокална група "Бон-бон“. Нейният първи продуцент и вокален педагог е Рози Караславова.
В продължение на шест години Генова е водеща на детското шоу. Тя си партнира с големи имена от българската поп сцена като Георги Христов, Йорданка Христова и Нели Рангелова. С Нели Рангелова "Бон-бон“ участват на "Златния Орфей“ и печелят специалната награда на БНТ.
Завършва Националното музикално училище "Любомир Пипков“ със специалност "Кларинет“. Впоследствие следва "Режисура“ в НАТФИЗ. Паралелно със следването тя развива и кариерата си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 838
|предишна страница [ 1/140 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Гастроентеролог: Консумацията на бърза храна през лятото може да ...
09:37 / 13.08.2025
Първият в историята, преплувал най-големия български залив, празн...
08:39 / 13.08.2025
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова
16:54 / 12.08.2025
Деси Слава се завръща да живее в Пловдив
15:59 / 12.08.2025
Днес става на 53, никой не й ги дава
12:22 / 12.08.2025
Удря ни силна магнитна буря
09:51 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
12:57 / 11.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS