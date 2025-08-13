Никой не позна Поли Генова на тази снимка

© Фейсбук С доста променена визия е Поли Генова. Това стана ясно от последните снимки, които талантливата певица публикува в профила си в социалната мрежа Фейсбук. Голяма част от феновете буквално казват, че направо не могат да я познаят. Други обаче й се възхищават и казват, че с новата прическа е прекрасна млада жена.



Поли е родена на 10 февруари 1987 година. Музикалната ѝ кариера започва, когато е едва 4-годишна. През 1995 г. става първият член на току-що сформираната детска вокална група "Бон-бон“. Нейният първи продуцент и вокален педагог е Рози Караславова.



В продължение на шест години Генова е водеща на детското шоу. Тя си партнира с големи имена от българската поп сцена като Георги Христов, Йорданка Христова и Нели Рангелова. С Нели Рангелова "Бон-бон“ участват на "Златния Орфей“ и печелят специалната награда на БНТ.



Завършва Националното музикално училище "Любомир Пипков“ със специалност "Кларинет“. Впоследствие следва "Режисура“ в НАТФИЗ. Паралелно със следването тя развива и кариерата си.