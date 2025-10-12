ИЗПРАТИ НОВИНА
Никой не може да бие Азис: Ето кой колко взима в попфолка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:00
©
В поп-фолк средите отново избухна напрежение - ябълката на раздора този път се оказа изказване на Азис в подкаст, в който певецът бе попитан дали знае, че "никой не може да бие поп-фолк изпълнителите по хонорари“.

Азис изненадано реагира:

"Поп певците ли? А не поп-фолк? Че те останаха ли поп певци? Аз не зная някой да работи... Не се сещам. Поне нямам идея защо ме питаш за хонорарите, но смятам, че всичко е в кръга на нормалното.“ Тези думи предизвикаха вълна от реакции.

Тони Димитрова коментира остро:

"Голям разбирач! Нито авторка песен, всичко е взето от комшиите. Това е срам! А за закупените гледания изобщо да не говорим.“

DJ Dian Solo от Deep Zone също се възмути:

"Крайно неуважително и гнусно интервю. Гледах го, но не издържах до края. С леко високомерие и самодоволство обяснява, че нямало друга сцена освен поп-фолка. Кринч! Не знам дали има други изпълнители, но негледанията на неговите клипове са много повече от гледанията.“

В дискусията се включи и Атанас Боев, съосновател на Ticket.bg, който сподели конкретна статистика:

"Само за последните четири години продадените билети за концертите на Любо Киров, Миро, D2, БТР, Мария Илиева и други са над 200 000 броя, със средна цена 18 лв. И тази статистика е само на Артвент и не обхваща Лили Иванова, Васил Найденов, Веселин Маринов и десетки други.“

Боев добавя:

"Давам тези данни не за да сравнявам жанрове, а за да покажа, че има една друга България и един друг народ, който ме кара да вярвам, че има надежда.“

И завършва:

"От това да си различен – било гей, инвалид или просто човек с мнение – няма нищо лошо.

Но когато не уважаваш колегите си и собствената си публика, тогава сцената започва да губи смисъл“.

Ето актуалните имена и хонорари  "Топ фолк 50“, пише HotArena:

Азис – 20 000 - 40 000 лв.

Емануела – 16 000 лв.

Преслава – 15 000 лв.

Галена – 15 000 лв.

Мария – 12 000 лв.

Софи Маринова – 12 000 лв.

Емилия – 12 000 лв.

Константин – 12 000 лв.

Меди – 12 000 лв.

Джордан – 12 000 лв.

Ивана – 10 000–12 000 лв.

Галин – 10 000 лв.

Джена – 10 000 лв.

Тони Стораро – 10 000 лв.

Теди Александрова – 10 000 лв.

Анелия – 8 000 лв.

Глория – 8 000 лв.

Камелия – 8 000 лв.

Деси Слава – 8 000 лв.

Илиян – 8 000 лв.

Алисия – 6 500–8 000 лв.

Лидия – 6 500–8 000 лв.

Десита – 7 000–8 500 лв.

Фики – 7 000 лв.

Ария – 7 000 лв.

Симона – 5 200–6 500 лв.

Малина – 5 000–6 000 лв.

Кали – 5 000–6 000 лв.

Борис Дали – 5 000 лв.

Селина – 5 000 лв.

Яница – 4 000–5 000 лв.

Райна – 4 500 лв.

Мирела – 3 600–4 500 лв.

Адам – 2 800–3 500 лв.

Ивайла – 2 800–3 500 лв.

Ванеса – 4 000 лв.

Тита – 3 500 лв.

Андреа – 3 500 лв.

Рени – 3 500 лв.

Нелина – 3 500 лв.

Емрах – 3 000 лв.

Теодора – 3 000 лв.

Джия – 3 000 лв.

Дана – 3 000 лв.

Алекс Робов – 3 000 лв.

Габриела – 2 500 лв.

Саби – 2 500 лв.

Джулия – 2 500 лв.

Диона – 2 500 лв.

Антонио – 2 500 лв.

Соня Немска – 2 000 лв.

Биляниш – 2 000 лв.


