Никой не може да бие Азис: Ето кой колко взима в попфолка

© В поп-фолк средите отново избухна напрежение - ябълката на раздора този път се оказа изказване на Азис в подкаст, в който певецът бе попитан дали знае, че "никой не може да бие поп-фолк изпълнителите по хонорари“.



Азис изненадано реагира:



"Поп певците ли? А не поп-фолк? Че те останаха ли поп певци? Аз не зная някой да работи... Не се сещам. Поне нямам идея защо ме питаш за хонорарите, но смятам, че всичко е в кръга на нормалното.“ Тези думи предизвикаха вълна от реакции.



Тони Димитрова коментира остро:



"Голям разбирач! Нито авторка песен, всичко е взето от комшиите. Това е срам! А за закупените гледания изобщо да не говорим.“



DJ Dian Solo от Deep Zone също се възмути:



"Крайно неуважително и гнусно интервю. Гледах го, но не издържах до края. С леко високомерие и самодоволство обяснява, че нямало друга сцена освен поп-фолка. Кринч! Не знам дали има други изпълнители, но негледанията на неговите клипове са много повече от гледанията.“



В дискусията се включи и Атанас Боев, съосновател на Ticket.bg, който сподели конкретна статистика:



"Само за последните четири години продадените билети за концертите на Любо Киров, Миро, D2, БТР, Мария Илиева и други са над 200 000 броя, със средна цена 18 лв. И тази статистика е само на Артвент и не обхваща Лили Иванова, Васил Найденов, Веселин Маринов и десетки други.“



Боев добавя:



"Давам тези данни не за да сравнявам жанрове, а за да покажа, че има една друга България и един друг народ, който ме кара да вярвам, че има надежда.“



И завършва:



"От това да си различен – било гей, инвалид или просто човек с мнение – няма нищо лошо.



Но когато не уважаваш колегите си и собствената си публика, тогава сцената започва да губи смисъл“.



Ето актуалните имена и хонорари "Топ фолк 50“, пише HotArena:



Азис – 20 000 - 40 000 лв.



Емануела – 16 000 лв.



Преслава – 15 000 лв.



Галена – 15 000 лв.



Мария – 12 000 лв.



Софи Маринова – 12 000 лв.



Емилия – 12 000 лв.



Константин – 12 000 лв.



Меди – 12 000 лв.



Джордан – 12 000 лв.



Ивана – 10 000–12 000 лв.



Галин – 10 000 лв.



Джена – 10 000 лв.



Тони Стораро – 10 000 лв.



Теди Александрова – 10 000 лв.



Анелия – 8 000 лв.



Глория – 8 000 лв.



Камелия – 8 000 лв.



Деси Слава – 8 000 лв.



Илиян – 8 000 лв.



Алисия – 6 500–8 000 лв.



Лидия – 6 500–8 000 лв.



Десита – 7 000–8 500 лв.



Фики – 7 000 лв.



Ария – 7 000 лв.



Симона – 5 200–6 500 лв.



Малина – 5 000–6 000 лв.



Кали – 5 000–6 000 лв.



Борис Дали – 5 000 лв.



Селина – 5 000 лв.



Яница – 4 000–5 000 лв.



Райна – 4 500 лв.



Мирела – 3 600–4 500 лв.



Адам – 2 800–3 500 лв.



Ивайла – 2 800–3 500 лв.



Ванеса – 4 000 лв.



Тита – 3 500 лв.



Андреа – 3 500 лв.



Рени – 3 500 лв.



Нелина – 3 500 лв.



Емрах – 3 000 лв.



Теодора – 3 000 лв.



Джия – 3 000 лв.



Дана – 3 000 лв.



Алекс Робов – 3 000 лв.



Габриела – 2 500 лв.



Саби – 2 500 лв.



Джулия – 2 500 лв.



Диона – 2 500 лв.



Антонио – 2 500 лв.



Соня Немска – 2 000 лв.



Биляниш – 2 000 лв.