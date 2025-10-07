ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Никой не иска Венета Райкова
"Оставете Петър Дочев да води, момчето е приятно и интелигентно! Г-жа Венета Райкова е груба, караща се на гостите и неприятна за гледане! Освен това всекидневно набутва чалгаджии в ефир - отвратително! Престанете да “тровите" обществото С такива хора!"
"Приятно беше. Водещите водеха, представяха, показваха, уважаваха. Венета се демонстрира, налага, осъжда, чалгаризира".
"Интелигентни водещи, интересни гости и истории без чалгари и махленски клюки - това заслужава българският зрител! И ще е много обидно, ако след цялата вълна на недоволство, тази госпожа се завърне в ефир все едно нищо не е било".
"С голямо удоволствие ви гледах и някакси сте част от моето ежедневие. (бяхте). Няма да се повтарям непрекъснато. Без Г-жа Венета Райкова е чудесно. Откакто тя е в ефир, сменям, предпочитам като цяло други канали", казват хората.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1622
|предишна страница [ 1/271 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес ста...
20:09 / 06.10.2025
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:06 / 06.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, коят...
15:29 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV?
14:57 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS