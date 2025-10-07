Никой не иска Венета Райкова

© Оказва се, че голяма част от зрителите на bTV предпочитат да гледат "Преди обед" по bTV с други водещи, а не с Венета Райкова. До този извод водят буквално стотиците коментари от началото на тази седмица, през която Райкова не е водеща, понеже е в болнични.



"Оставете Петър Дочев да води, момчето е приятно и интелигентно! Г-жа Венета Райкова е груба, караща се на гостите и неприятна за гледане! Освен това всекидневно набутва чалгаджии в ефир - отвратително! Престанете да “тровите" обществото С такива хора!"



"Приятно беше. Водещите водеха, представяха, показваха, уважаваха. Венета се демонстрира, налага, осъжда, чалгаризира".



"Интелигентни водещи, интересни гости и истории без чалгари и махленски клюки - това заслужава българският зрител! И ще е много обидно, ако след цялата вълна на недоволство, тази госпожа се завърне в ефир все едно нищо не е било".



"С голямо удоволствие ви гледах и някакси сте част от моето ежедневие. (бяхте). Няма да се повтарям непрекъснато. Без Г-жа Венета Райкова е чудесно. Откакто тя е в ефир, сменям, предпочитам като цяло други канали", казват хората.