|Никога не вземайте назаем чуждо зарядно, за да си заредите телефона
Защо да не взимаме зарядни?
Експерти са отправили предупреждение към потребителите на iPhone относно използването на чуждестранни зарядни устройства. Въпреки че действието може да изглежда невинно, едно напълно обикновено зарядно устройство може да причини щети на телефона или компютъра ви, според експерта по киберсигурност Райън Монтгомъри , пише DailyMail.
Особено проблематичен е така нареченият O.MG кабел – измамно хакерско устройство, което се появи на пазара през 2019 г. и се продаваше само за 180 долара (около 152 евро). Изследователят по сигурността Майк Гроувър , който е създал кабела, обясни, че продуктът изглежда точно като тези, които потребителите имат у дома.
Но всеки от тях съдържа миниатюрен имплант, който има уеб сървър, USB комуникация и Wi-Fi модул за достъп. След като потребителят включи кабела и той получи захранване, хакерите могат да се свържат с него, което им позволява да записват натискания на клавиши, да крадат пароли и данни и дори да инсталират зловреден софтуер.
Както Гроувър обясни, кабелът позволява достъп до устройството от разстояние до 90 метра, а чрез свързване към близка безжична мрежа, обхватът му би станал неограничен.
За да илюстрира опасността, Монтгомъри показа видеоклип, който публикува в Instagram, на който включва кабела в "нов“ компютър. Въпреки че кабелът изглеждаше работещ нормално, той му позволи да получи отдалечен достъп до компютъра.
Тъй като е невъзможно да се идентифицира този опасен кабел с просто око и да се определи, че сте цел, O.MG си е спечелил репутацията на най-опасния USB кабел в света. Hak5 го продава с обяснението, че е предназначен за професионалисти, които трябва да тестват системи, като симулират най-модерните атаки. Неотдавна такъв кабел би струвал 20 000 долара.
Въпреки че е предназначен за професионалисти, може да бъде закупен и използван от почти всеки. Възможностите му стават все по-напреднали.
Гроувър каза пред Forbes, че през 2023 г. ще бъде пусната на пазара елитна серия продукти, включително USB-A и USB-C кабели, адаптери и блокери за данни. Това означава, че дори защитни устройства могат да бъдат цели за атака, а серията носи и възможност за изтичане или скрита кражба на данни.
Въпреки защитите, кабелът очевидно вече е бил използван от престъпници. През 2023 г. ФБР предупреди за инсталирането на злонамерено оборудване чрез обществени USB зарядни устройства. Експертите по сигурността обаче казват, че рискът за широката общественост е изключително нисък. От друга страна, кабелът O.MG представлява реална заплаха, поради което експертите силно съветват никога да не използвате зарядни устройства, които не сте закупили сами, пише businessnovinite.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3467
|
|предишна страница [ 1/578 ] следващата страница
