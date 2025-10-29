ИЗПРАТИ НОВИНА
Никога не почиствайте индукционните котлони така
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:03
©
Индукционните котлони с плоско стъкло са по-безопасни за употреба на закрито, по-енергийно ефективни и предлагат добър контрол на температурата за по-бързо готвене. Те също така са по-лесни за почистване, тъй като не е необходимо да разглобявате горелки, но е добре да внимавате да не почиствате своите с кухненска хартия, независимо колко удобно изглежда. Това е така, защото котлоните с керамично стъкло се драскат лесно, дотолкова, че трябва да купувате само определени видове тигани, за да избегнете повреда на котлона , а по-абразивните кухненска хартия също могат да оставят следи.  

С почти ежедневна редовна грижа, вашият стъклен плот за котлони би трябвало да се нуждае от основно почистване само около веднъж годишно. Обикновено, след готвене, изчакайте котлона да се охлади, преди да избършете трохите с мека кърпа, и след това го почистете с гъба, навлажнена с топла сапунена вода или разреден бял оцет. Загорялите петна може да изискват повече усилия, но никога не трябва да използвате почистващи препарати на амонячна основа и си струва да внимавате с какво ги избърсвате.

Защо хартиените кърпи могат да бъдат проблем със стъкления котлон

 

Хартиените кърпи не са непременно по-меки от другите домакински хартиени продукти, както може би очаквате от допир. Всъщност, хартиените кърпи са направени от същите влакна като пакетите хартия за принтер, просто смесени със специализирани водоабсорбиращи смоли. Някои марки хартиени кърпи ще ви предложат най-доброто съотношение цена-качество по отношение на почистването на разливи, но това не е най-добрият материал за вашия стъклен котлон, тъй като потенциално може да надраска стъклокерамичната повърхност.

Как най-лесно се почиства керамичен котлон?

Подобно е на прокарването на чугунен, стъклен или керамичен съд за готвене по повърхността или използването на остри инструменти или абразивни почистващи разтвори. Избърсването на котлона с меки кърпи, като например микрофибър, може да избегне притеснения от използването на хартиени кърпи.

 

С кои трикове ще спестим много време при почистване на керамичен плот

 

След като скъпият стъклен котлон се повреди, ремонтите - дори за малки повреди от ролка кухненска хартия - са особено скъпи без гаранция. Това може да разубеди хората да си купят този тип котлон, заедно с други фактори.

Какви са основните разлики между керамичен и индукционен котлон?

 

Може също да се наложи да прекабелите електрическите системи в кухнята си, за да работи такъв с по-висока цена за комунални услуги, и както споменахме, можете да използвате само определени видове съдове за готвене, съдържащи двувалентно желязо (в противен случай тиганите ви може да не провеждат топлина). Все пак те са по-безопасен вариант от газовите, а стъкленият котлон може да ви издържи дълго време с правилна грижа и поддръжка, включително оставяне на кухненската хартия, когато е време за почистване.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

