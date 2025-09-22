ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ники Кънчев призна: Обичам го!
Ковърдейл дълго време е неизвестен в музикалните среди. През 1973 г. той заменя като вокалист Иън Гилън. Говори се, че е бил продавач в бутик, когато Ричи Блекмор го среща случайно. Тригодишният му ангажимент с Дийп Пърпъл приключва през март 1976 г. заради разногласия в бандата.
Роден е на днешния 22 септември през 1951 година. По този повод известният наш водещ Ники Кънчев написа следното признание:
Честит да е Дейвид Ковърдейл! Днес на 74! Изпял е половината рок класики! Стигат му само “Burn" и “Soldier Of Fortune"! Обичам го!
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
