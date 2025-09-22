Ники Кънчев призна: Обичам го!

© Дейвид Ковърдейл е английски рок певец. Бивш вокалист на легендарната група "Дийп Пърпъл" и настоящ на "Уайтснейк". Един от най-популярните гласове на хардрок и хевиметъл музиката.



Ковърдейл дълго време е неизвестен в музикалните среди. През 1973 г. той заменя като вокалист Иън Гилън. Говори се, че е бил продавач в бутик, когато Ричи Блекмор го среща случайно. Тригодишният му ангажимент с Дийп Пърпъл приключва през март 1976 г. заради разногласия в бандата.



Роден е на днешния 22 септември през 1951 година. По този повод известният наш водещ Ники Кънчев написа следното признание:



Честит да е Дейвид Ковърдейл! Днес на 74! Изпял е половината рок класики! Стигат му само “Burn" и “Soldier Of Fortune"! Обичам го!