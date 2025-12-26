ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ники Кънчев черпи днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:33Коментари (0)164
©
Николай Кънчев, по-известен като Ники Кънчев, е български журналист, радио и телевизионен водещ, шоумен. Той е роден на 26 декември 1960 г. в Червен бряг. Завършва Телевизионна журналистика в Московския университет. Кариерата му на журналист започва във вестник "Поглед“, като прави интервюта с руски спортисти. От създаването на Дарик радио през 1993 г. е водещ в него. Към 2022 г. предаването му "Ники Кънчев Шоу“ се излъчва всеки четвъртък.

Придобива популярност като водещ на познавателното шоу "Стани богат“, когато то върви в ефира на Нова телевизия между 2001 и 2014 г. През 2007 г. е водещ и на предаването "Един срещу всички“. Паралелно Кънчев води и шоуто "Биг Брадър“ (всички сезони на предаването в периода 2004 – 2018 г., без един – през 2008 г.). През 2009 г. води ТВ шоуто "Големият КЕШ“, през 2010 г. – "SMS за милиони“, а през 2011 г. – "Ники Кънчев под наем“. През 2012 отново води предаванията Vip Brother 2012 и Big Brother All stars.

През 2010 г. дава гласа си за анимационния уеб сериал "Българ“ в епизод, в който героят Унуфри участва в "Седни беден“ (Пародия на "Стани богат“).

През 2017 година Академията за мода го отличава с приза за най-стилни и успешни българи "БГ модна икона“. През 2019 г. Кънчев е част от детективите в предаването на Нова телевизия Маскираният певец.

От 2022 г. отново е на екран като води предаването "Голямото преследване“.

През 2024 г. той отново става водещ на "Стани богат“ по bTV 10 години след напускането си, тъй като "наследникът“ му като водещ Михаил Билалов напуска предаването поради лични и творчески ангажименти.

На 7 ноември 2008 г. Ники Кънчев и дългогодишната му приятелка Даниела се сдобиват с две близначки. На 28 май 2009 г. едно от децата му умира поради здравословни причини.

Ники и Даниела кумуват на сватбата на спортния журналист Ники Александров и съпругата му Поля – главен редактор на сп. "Грация“. Години по-късно, през 2013 г. те стават и кръстници на двете им деца.


Още по темата: общо новини по темата: 2756
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
предишна страница [ 1/460 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
15:28 / 26.12.2025
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще о...
08:23 / 26.12.2025
Заседяването около масата по празниците носи риск
08:24 / 26.12.2025
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Двама загинали на един от изходите на Пловдив
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: