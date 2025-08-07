ИЗПРАТИ НОВИНА
Незаконната дъщеря на Филип Найденов-Фатик не говори с двете си сестри
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:01
©
Третата дъщеря на покойния бос Филип Найденов-Фатик - Никол, която носи неговите имена и е призната от баща си за негово дете, наскоро се е дипломирала в специалността медицина.

Хубавицата, която е плод на връзката на Фатик с Невена Стойчева, е избрала за себе си сериозна професия, като вече специализира усърдно дерматология.

"Никол обаче категорично отказва да инжектира ботокс и хиалурон по лицата на пациентите си, защото е твърдо против модерните методи на дерматологията, въпреки че те носят добри и бързи печалби, и е решена да лекува проблемни болни кожи", казва най-добрата й приятелка.

Никол е дъщеря на Невена Стойчева и е внучка на генерал-майора от Държавна сигурност Ангел Стойчев. Любовта между Фатик и щерката на Ангел Стойчев - Невена, пламва, когато хубавицата е ученичка. Двамата се срещат на улицата, чернокосата красавица е запленена от чара, бохемския стил на живот и финансовите възможности на първородния син на кюрдския емигрант у нас Исмет Шабан, който е сочен за ръководител на контрабандните канали на България през соца в търговията с каптагон и оръжие.

Фатик обаче е женен за изисканата софиянка с гарванови прави коси - Адриана Тюркмен, която вече е майка на първородната му дъщеря Александра. Съпругата на Фатик - Адриана, случайно научава от своя позната за паралелната връзка на съпруга си 3 дни след раждането на втората им дъщеря, кръстена на нея Адриана. Съкрушена е от новината, че любовницата на Фатик - Невена, два месеца по-рано също го е дарила с дъщеря, която е кръстила Никол.

Новината за извънбрачното дете на съпруга й смазва Адриана и тя изпада в тежка депресия, признава тя в свои интервюта. За да си стъпи на крака, заминава за четири месеца в Щатите, където семейството има апартамент, и след като се връща, иска развод от съпруга си, но той категорично отказва да й го даде с думите: "Обичам те. Не искам да се развеждаме".

Публичният разстрел на Фатик на бул. "България“ на 19 август 2003 г. заварва двете жени на Фатик неподготвени. Следват години наред битки в съдебната зала и на медийното поле и всяка от жените се бори за наследството на убития бизнесмен.

Днес Невена Стойчева се занимава с различни бизнеси и има участия във фирми за производство на водноелектрически централи, изграждане на пречиствателни станции и отдаване под наем на недвижими имоти. Никол, която от раждането си до днес не общува с двете си полусестри Александра и Адриана, избра медицината и е твърдо решена да посвети живота си на дерматологията, пише "България Днес".


