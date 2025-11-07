© Игнасия Фернандес, 27-годишен модел, която е и вокалист и основател на чилийската прогресив дет метъл група Decessus, изненада всички на полуфинала на "Мис Свят Чили 2025“, като изпя дет метъл песен.



Фернандес, участничка в конкурса "Мис Свят Чили 2025“, представлява област Лас Кондес на тазгодишния конкурс с надеждата след това да представи страната си на "Мис Вселена“ .



За изпълнението си на полуфинала на конкурса за красота тя реши да изпее една от оригиналните песни, облечена в бална рокля и акомпанирана от колегата си от групата, китариста Карлос Палма.



Както публиката, така и съдиите бяха смаяни през първите няколко секунди от изпълнението. Тази изненада бързо се превърна в бурни овации, а един от съдиите каза, че никога не е виждал нещо подобно в конкурс за красота.



Представянето й й осигури място сред 20-те фаворитки в конкурса за красота и участие във финала, който ще се проведе тази неделя.



