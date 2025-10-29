ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Невероятно представяне на учителка в "Стани богат"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:32Коментари (0)753
©
Дългогодишна учителка направи много добро участие в предаването "Стани богат" Тя направи истински фурор, като стигна до въпроса за 10 000 лева.

През целия си живот жената е преподавала испански, френски и английски език – една истинска дама на знанието и културата.

Тя се справяше блестящо и успя да съхрани един жокер – 50:50. Именно той ѝ помогна при въпроса за 10 000 лева, който гласеше:

"Коя знаменита група започва да използва името си едва след като получава разрешение от компания за рибни консерви?". Възможните отговори бяха: ABBA, Бони М, Джетро Тъл, Крийм.

След като използва жокера 50:50, на екрана останаха ABBA и Джетро Тъл. Участничката заложи на Джетро Тъл, но за съжаление това се оказа грешният отговор. Правилният отговор беше ABBA.

Шведската музикална поп група наистина е взела разрешение от компанията за рибни консерви със същото име преди да започне официално да използва марката си.


Още по темата: общо новини по темата: 2009
29.10.2025 Стар навик разклаща брака на Джордж Клуни
29.10.2025 Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
29.10.2025 Дъщерята на Ева Кикерезова й праща заплашителни бележки
29.10.2025 Емрах: Всеки на моето място с такава кола би направил това
29.10.2025 Венета Райкова не страда много по bTV, отдаде се на живот
29.10.2025 Изтече снимка на победителя от "Игри на волята"
предишна страница [ 1/335 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Три торнада бяха забелязани в Черно море
15:59 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по витрините, чес...
15:02 / 29.10.2025
Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
11:39 / 29.10.2025
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
09:04 / 29.10.2025
Кондензът у дома – откъде идва и как да го победим
08:02 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: