|Невероятно, но факт - днес става на 50!
Десислава Стоянова завършва магистратура в специалност "Журналистика“ на Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет. Започва работа във в. "Сега“ през 1998 г. Работи в международния, а след това във вътрешно-политическия отдел на вестника.
През 2002 г. се присъединява към екипа на bTV Новините. През следващите 5 години се занимава предимно с политическа журналистика – отразявала е работата на няколко правителства, присъединяването на България към Европейския съюз, процеса срещу българските медици в Либия.
Авторка е на редица документални филми в bTV Репортерите. Във филма "Двойният живот на Ванко 1“ изследва влиянието върху тийнеджърите на обвинения в трафик на хора и склоняване към проституция рапър, а една от жертвите му споделя от първо лице какво е преживяла.
От февруари 2012 г. до юли 2024 г. е водеща на "Преди обед“ по bTV, заедно с Александър Кадиев.
Авторка е на последното интервю с алпиниста Боян Петров преди заминаването му за връх Шиша Пангма, откъдето той не се завръща. Заедно с оператора Добромир Иванов проследяват подготовката на Боян Петров за последната му експедиция и правят опит да изкачват Мальовица заедно с него.
През 2022 г. основава компания, в която организира и води курсове за предприемачи и мениджъри, както и семинарът "Основи на медийното говорене".
