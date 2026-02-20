ИЗПРАТИ НОВИНА
Невероятно, но факт: Дъщерята на холивудски звезди работи на 4 места, за да издържа детето си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:50
Румър Уилис, дъщерята на холивудските актьори Деми Мур и Брус Уилис, заяви в Instagram, че не получава финансова подкрепа от родителите си, докато отглежда сама двегодишната си дъщеря Луета.

"Работя на четири различни места, за да издържам дъщеря си. Аз съм единственият човек, който се грижи финансово за нея. Не разчитам на фонд и не получавам пари от родителите си“, написа Уилис. Тя допълни, че в повечето случаи се справя сама и в ежедневните грижи за детето.

Повод за изказването й станаха коментари от потребители, според които, дори и да не получава директна помощ, тя разполага със "защитна мрежа“ благодарение на известното си семейство. Някои посочиха, че подобна подкрепа е привилегия, с която много хора не разполагат, особено когато са изправени пред финансови затруднения.В отговор актрисата заяви, че е наясно с предимствата, които има, но подчерта, че не разчита на тях. "Осъзнавам, че в живота си имам привилегии, които много хора нямат, и не ги приемам за даденост. Но това не означава, че не нося реална финансова отговорност“, написа тя.

Румър Уилис подчерта още, че се гордее с това, че сама осигурява бъдещето на дъщеря си, въпреки предизвикателствата и несигурността, които съпътстват професионалния й път.

Актрисата има дъщеря от бившия си партньор Дерек Ричард Томас, с когото се раздели през 2024 г. Оттогава двамата поддържат отношения на съвместно родителство.

"Дъщеря ми е най-важното нещо в живота ми“, сподели още Уилис, пише businessnovinite.bg.


предишна страница [ 1/579 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
