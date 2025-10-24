ЗАРЕЖДАНЕ...
|Невероятно! Ето на колко години става днес Илияна Йотова
Родена е на 24 октомври 1964 г. в София. Завършва българска филология с втора специалност френска в Софийския университет през 1989 г. Работи като репортерка, редакторка, водеща и завеждаща дирекция "Новини и актуални предавания“ в Българската национална телевизия (1991 – 1997).
Ръководи пресцентъра на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (ВС на БСП) от 1997 до 2007 г. Член е на ВС на БСП от 2000 г. Заместник-председател е на Градския съвет на БСП в София от януари 2006 г.
През 2005 г. е избрана за народен представител в Четиридесетото народно събрание от листата на "БСП – Обединена левица“ и е на тази длъжност до 2007 г.
След това специализира в Националното училище по администрация – Франция от 2007 г. и в Центъра по европейски науки, Страсбург. Председателства българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и е заместник-председател на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).
След изборите за Европейски парламент в България през май 2007 г. е депутат в ЕП от групата на социалистите и демократите.
На президентските избори през 2016 г. се кандидатира за вицепрезидент заедно с Румен Радев. Двойката е издигната от инициативен комитет, представляван от Стефан Данаилов. На 19 януари 2017 г. Йотова и Радев полагат клетва като вицепрезидент и президент на Република България пред Народното събрание, а на 22 януари 2017 г. официално встъпват в длъжност.
Баща ѝ Малин Тодоров е бивш кмет на Сливница. През 2003 г. е убит от свой съгражданин заради имотен спор. Владее френски и руски език. Омъжена, има един син.
