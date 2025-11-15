ЗАРЕЖДАНЕ...
|Невероятна драма разтърси попфолк средите
Първи алармата би самият Борис Дали, който публично се обърна към фенове, колеги и приятели с неочаквано емоционален зов за помощ.
"Мъжът на снимката се казва Сашо Компира – колега певец с уникален глас, на който всички певци и музиканти се възхищаваме“, пише Борис Дали, като разкрива, че Сашо е на ръба на голямо изпитание.
Според певеца, Сашо се нуждае от две тежки операции в Турция – едната на челюстта, другата на носната преграда. Изместването на челюстта вече е засегнало нерви и е ударило директно върху най-ценното, което има – слуха му. А без слух един певец чува музиката изкривено… и концертният живот става невъзможен.
Лекарите в Турция дават над 90% шанс за пълно възстановяване, но цената е стряскаща – около 20 000 евро. Затова Борис Дали не се поколеба да направи най-личния и силен апел в кариерата си.
"Колеги, приятели, фенове… Нека помогнем на Сашо!“, пише той и споделя банковата сметка за дарения:
BG14STSA93000027073314
Александър Алексеев Маринов
Новината предизвика мощна вълна от съпричастност в мрежата. Музиканти, фенове и много обикновени хора вече се включват, за да помогнат на човека, който години наред е разплаквал и разтърсвал България с гласа си.
Всички се надяват Сашо Компира скоро да се върне на сцената – там, където му е мястото, пише "Блиц".
