ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Невена Цонева спешно приета в болница в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:13Коментари (0)1082
©
Неприятност сполетя Невена Цонева, която пусна видео от болнично легло в Пловдив. От него става ясно, че се е наложило певицата да отмени три концерта в различни градове на страната.

"Здравейте. Налага се да отложим концертите в Пловдив, София и Казанлък заради спешно приемане в болница в Пловдив. Ще обявим новите дати до ден-два. Всички билети ще важат за новите дати без да се налага презаверяване. Който иска да върне билета си, може да го направи на мястото, откъдето го е закупил. Благодаря за подкрепата. Ще се видим скоро", написа изпълнителката в социалните мрежи. 

А в краткото видео, което е направила от болничното легло, се вижда, че има абокат на ръката, но засега не става ясна причината да е в това състояние.



Още по темата: общо новини по темата: 1590
06.10.2025 Геро вече е по-слаб и от Рачков
06.10.2025 Рокади в телевизиите, министерска съпруга става водеща в Nova
06.10.2025 Петър от "Ергенът" с гадже в реалния живот по време на предаването
06.10.2025 Андреа се забърка в нов скандал с Кубрат Пулев
06.10.2025 Валентин Петров, "Ергенът: Любов в рая": Искам да ме мразят
06.10.2025 Глория, новата на Даниел Петканов, крие тъжно минало
предишна страница [ 1/265 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Собственикът на сейфа край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
10:45 / 06.10.2025
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
09:24 / 06.10.2025
Известна в миналото водеща и актриса днес става на 58
09:16 / 06.10.2025
Христо Стоичков: Прегръщам те, братко мой!
08:47 / 06.10.2025
Шкумбата: Срещата с Тодор Живков ме спаси
18:26 / 05.10.2025
Лора Крумова не се появи в последното издание на предаването "На ...
17:16 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
12:51 / 05.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
БК Академик Пловдив
Туризъм
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: