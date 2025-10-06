ЗАРЕЖДАНЕ...
|Невена Цонева спешно приета в болница в Пловдив
"Здравейте. Налага се да отложим концертите в Пловдив, София и Казанлък заради спешно приемане в болница в Пловдив. Ще обявим новите дати до ден-два. Всички билети ще важат за новите дати без да се налага презаверяване. Който иска да върне билета си, може да го направи на мястото, откъдето го е закупил. Благодаря за подкрепата. Ще се видим скоро", написа изпълнителката в социалните мрежи.
А в краткото видео, което е направила от болничното легло, се вижда, че има абокат на ръката, но засега не става ясна причината да е в това състояние.
