Неприятност сполетя Невена Цонева, която пусна видео от болнично легло в Пловдив. От него става ясно, че се е наложило певицата да отмени три концерта в различни градове на страната.



"Здравейте. Налага се да отложим концертите в Пловдив, София и Казанлък заради спешно приемане в болница в Пловдив. Ще обявим новите дати до ден-два. Всички билети ще важат за новите дати без да се налага презаверяване. Който иска да върне билета си, може да го направи на мястото, откъдето го е закупил. Благодаря за подкрепата. Ще се видим скоро", написа изпълнителката в социалните мрежи.



А в краткото видео, което е направила от болничното легло, се вижда, че има абокат на ръката, но засега не става ясна причината да е в това състояние.



