Невена Цонева се обясни в любов след 18 години с Венко

© Фейсбук "18 години! Днес се навършват точно толкова лета, откакто аз и моята сродна душа, любов и щастие - сме заедно. В какво ли не. 18 години, които минаха като миг, изпълнен с толкова много живот, че думите не стигат да се опише.



Пожелавам на всеки да изживее такава споделеност и взаимна подкрепа, да изпита щастието да бъде себе си, когато най-много се съмнява в същността си - да бъде приет - точно такъв, какъвто е.



Да бъде обичан и да обича със същата безмерна сила. А от тази любов се роди най-безценният плод - синът ни Александър, който вече 8 години ни учи как да бъдем и родители, и деца. Ето на това му казвам Любов", написа Невена Цонева в личния си фейсбук профил по повод страхотната годишнина!



Пожелаваме на прекрасното семейство още дълги години да са здрави, щастливи и успешни!