ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Невена Цонева се обясни в любов след 18 години с Венко
Пожелавам на всеки да изживее такава споделеност и взаимна подкрепа, да изпита щастието да бъде себе си, когато най-много се съмнява в същността си - да бъде приет - точно такъв, какъвто е.
Да бъде обичан и да обича със същата безмерна сила. А от тази любов се роди най-безценният плод - синът ни Александър, който вече 8 години ни учи как да бъдем и родители, и деца. Ето на това му казвам Любов", написа Невена Цонева в личния си фейсбук профил по повод страхотната годишнина!
Пожелаваме на прекрасното семейство още дълги години да са здрави, щастливи и успешни!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 832
|
|предишна страница [ 1/139 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес става на 53, никой не й ги дава
12:22 / 12.08.2025
Удря ни силна магнитна буря
09:51 / 12.08.2025
Уредите у дома, които консумират ток, дори когато са изключени
09:54 / 12.08.2025
Кмет се ожени тайно, направи грандиозна сватба
08:30 / 12.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Код...
07:58 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS