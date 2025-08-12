ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Невена Цонева се обясни в любов след 18 години с Венко
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:09Коментари (0)710
© Фейсбук
"18 години! Днес се навършват точно толкова лета, откакто аз и моята сродна душа, любов и щастие - сме заедно. В какво ли не. 18 години, които минаха като миг, изпълнен с толкова много живот, че думите не стигат да се опише.

Пожелавам на всеки да изживее такава споделеност и взаимна подкрепа, да изпита щастието да бъде себе си, когато най-много се съмнява в същността си - да бъде приет - точно такъв, какъвто е.

Да бъде обичан и да обича със същата безмерна сила. А от тази любов се роди най-безценният плод - синът ни Александър, който вече 8 години ни учи как да бъдем и родители, и деца. Ето на това му казвам Любов", написа Невена Цонева в личния си фейсбук профил по повод страхотната годишнина!

Пожелаваме на прекрасното семейство още дълги години да са здрави, щастливи и успешни!


Още по темата: общо новини по темата: 832
12.08.2025 Николина Чакърдъкова прегреши
12.08.2025 Гущерови не могат да се разведат
12.08.2025 Бившият на Михаела Маринова с уникално предложение за брак
12.08.2025 Днес става на 53, никой не й ги дава
12.08.2025 Дженифър Анистън с рядко признание
12.08.2025 Ето кои са първите участници в "Игри на волята", епизодите започват
септември
предишна страница [ 1/139 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Днес става на 53, никой не й ги дава
12:22 / 12.08.2025
Удря ни силна магнитна буря
09:51 / 12.08.2025
Уредите у дома, които консумират ток, дори когато са изключени
09:54 / 12.08.2025
Кмет се ожени тайно, направи грандиозна сватба
08:30 / 12.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Код...
07:58 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електронното записване в детските градини
Купа на България сезон 2025/2026
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: