Днес в студиото на "Животът по действителен случай“ по bTV гостува певицата с необикновени способности Невена Цонева. Тя разказа как още от дете се е усещала различна от другите. През тийнейджърските години интуицията ѝ се притъпила, но след смъртта на баба ѝ, на която е кръстена, се срещнала с жена, която забелязала силната ѝ индигова аура и я посъветвала да я използва.

Зрителите узнаха как Невена се е събрала с барабаниста Венелин Венков и колко време са били заедно, преди да се появи синът им. Певицата разказа какво е да живееш извън големия град и дали животът в Априлци пречи на активните ѝ музикални ангажименти.

Научихме и как се е преборила със сериозните здравословни проблеми, с които се е сблъскала неотдавна, и как кризата е повлияла върху нервната ѝ система и живота ѝ като цяло.

Истински шок преживял бившият барабанист на "Ку-ку бенд" Венелин Венков при новината, че жена му Невена Цонева вижда "отвъд" материалното. Преди няколко години певицата разбира, че може да разпознава цвета на човешките аури. Откритието се оказало доста стряскащо за дългогодишния й партньор.

"Първият, който се притесни за мен изключително много, беше Венко, защото той бе свидетел на това мое "изтрещяване". Не беше точно такова - просто в един момент разбрах смисъла на всичко", призна в предаването звездата от "Мюзик айдъл".

"Реши, че ще влизам в секта. Трябваха му няколко години да разбере, че съм абсолютно в час", спомня си хубавицата. Изпълнителката усещала свръхествените си способности още като дете. "Винаги съм се чувствала по-самотна, неразбрана - по-виждаща. Някак не смеех да го споделя, защото хората нямаше да ме приемат на сериозно. Нямах търпение да стана между 30- и 40-годишна, защото си знаех, че тогава ще мога да говоря свободно по темата", сподели още Цонева.

В тийнейджърството вътрешният глас на Цонева леко се притъпил. Тогава тя мечтаела да се впише сред останалите - нещо, което така и не се случило. "В момента, в който баба ми, на която съм кръстена, почина, нещата се развиха като вихър в мен. Научих за способностите си от една случайна жена, която ми обясни, че аз съм от онези деца индиго", откровена е бившата вокалистка на Слави.

Най-изненадващо певицата разкри, че събеседничката й Александра Сърчаджиева също има индигова аура. "И ти притежаваш способността - затова си бунтар, много често си срещу системата и т.н. Носиш таланта да виждаш някои неща, не знам дали си си позволявала да го споделяш", обърна се към водещата Алекс Невена, натъртвайки, че хора като тях живеят трудни животи, защото служат за пример на останалите.