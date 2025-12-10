Неузнаваема и минус 66 кг

© Анна Сапунджиева, която много хора познават като победител в "Живот на кантар“, продължава да доказва, че истинската борба започва след финалните надписи в едно предаване за промяна.



В специално интервю тя разкрива своята формула за сваляне на излишните килограми и поддържане на теглото и обяснява как успява да запази баланс при храненето дори по време на празници. Нейната мисия е ясна: "да вдъхновява и освобождава хората от оковите на наднорменото тегло“.



Анна е категорична – по-трудното не е самото сваляне на килограми, а задържането им. Тя описва поддържането като нов начин на живот, а не като временно геройство. Дамата е свалила 66 килограма след участието си в предаването.



"Отслабването беше мисия с ясна цел. Поддържането е по-дълбоко, изисква характер и зрялост. Тук доказваш на себе си, че промяната е истинска и постоянна“, подчертава тя.







Най-важното за нея е да се чувства добре, а не да гони перфектността. Формулата й за поддържане на постигнатите резултати включва два стълба –вода и движение. Дори да има само 10 минути, за да направи нещо за себе си, тя не ги пропуска, защото това я учи ме на дисциплина. Анна има три навика, които е изградила след предаването и иска да следва завинаги.



Движение всеки ден



Балансирани порции



Нежна грижа за себе си



"Мотивира ме това, че най-накрая имам контрол върху навиците си и тялото си. Чувствам се здрава, лека, фокусирана и свободна. Не гоня перфектност, гоня усещането да съм силна и да съм горда от себе си“, обяснява тя.



Анна тренира шест пъти в седмицата, прави силови тренировки, кардио, тренировки у дома и дълги разходки. Това вече е част от нейния живот. Дори в по-уморен ден, тя прави по-лека тренировка, но не пропуска.



Как се храни по празниците?



"Баланс, а не забрани“, казва тя.



Когато наближават празничните трапези, Анна влиза с мисълта, че ще се наслади и ще остане вярна на себе си. по време на празничните дни тя си напомня, че няма крайности и че може да яде всичко, стига да избира това, което й понася.



Правило №1: Баланс. Половината си чиния пълни със зеленчуци. Пие повече вода и се движи колкото може повече. А разходката след хранене винаги й помага.



Правило №2: Храната: Анна няма забранени храни. Когато й се дояде нещо, тя хапва малко и продължава, като го съчетава с повече зеленчуци или плодове. Тя избягва пърженото и прекалено мазното, не защото са забранени, а защото я карат да се чувства уморена и подута.



"Забраните само водят до по-късно преяждане“, припомня тя.



Анна споделя историята си онлайн, защото вижда, че нейният прогрес променя и живота на другите. Хората започват да я гледат с повече уважение и близост.



"Не се отказвай от себе си. Не бързай. Не се сравнявай. Просто върви напред, дори ако сбъркаш, с малки, човешки крачки. Прогресът идва тихо, бавно, но остава завинаги“, категорична е тя за LadyZone.bg.



Тя иска да успокои тези, които се страхуват да "надвишат грамажа“ за деня: "Един ден няма да промени нищо. Навиците, да. Дишай, изяж каквото си искал, върни се към ритъма си. Страхът ти пречи повече от храната“.



Анна мечтае след година да бъде спокойна, уверена и силна, живееща в хармония със себе си. "Промяната е подарък от теб за теб, най-висшата форма на любов – любовта към себе си“.