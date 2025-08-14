ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Неузнаваема е заради килограмите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:39Коментари (0)140
©
виж галерията
След като заяви в социалните мрежи, че приема и обича всеки аспект от себе си, Нели Фуртадо вече се качи и на сцената, демонстрирайки промените в тялото си.

Всъщност позабравената звезда е удвоила размера си и определено не прилича на себе си.

През последните седмици 46-годишната певица от Португалия направи серия от участия на живо, избирайки да носи дрехи, които подчертават "извивките“ ѝ. От друга страна, феновете ѝ бързат да я похвалят както за новия имидж, така и за посланието, което промотира.

През януари Фуртадо публикува снимка по бикини в Instagram, подчертавайки важността на самоприемането. "Нека 2025 г. бъде неутрална по отношение на тялото, но най-важното е да обичаш с всеки сантиметър от сърцето си. Тази година осъзнах естетическия натиск на работата си по съвсем нов начин, като същевременно изпитах нови нива на любов към себе си и истинска увереност отвътре“, написа тя.

Тя също така уточни, че не е правила козметични операции на лицето или тялото си. 

"Досега не съм си правила инжекции в лицето или устните, нито филъри от какъвто и да е вид, но имам любим козметик от старата школа, от когото купувам серуми и кремове, и започнах, когато бях на 20“, посочи тя.


Още по темата: общо новини по темата: 863
14.08.2025 Страх тресе семейство Бекъм
14.08.2025 22 години неразделни
14.08.2025 Драма в семейството на Джо Байдън
13.08.2025 Нови скандални кралски реплики между Бъкингамския дворец и Меган Маркъл
13.08.2025 Арестуваха крадците, вилнели в дома на Брад Пит
13.08.2025 Любовните триъгълници в "Диви и красиви" са вече факт
предишна страница [ 1/144 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Известен наш бизнесмен стана дядо
10:03 / 14.08.2025
Зодиите на 14 август
23:00 / 13.08.2025
Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
17:01 / 13.08.2025
Чували ли сте за "Кабиюк"?
16:07 / 13.08.2025
Хоро на "Бяла роза" с красиви девойки на плажа в Китен стана хит
14:52 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
19:29 / 12.08.2025
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
09:55 / 12.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблем с недостига и износа на лекарства
Лято 2025
България в еврозоната
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: