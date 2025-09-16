ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Нети със специални думи към истинската си майка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:05Коментари (0)884
©
Певицата и актриса Антоанета Добрева пусна снимка с истинската ѝ майка. Преди няколко дни тя направи същото и с баща си. Явно повод за това е честването на 50-тата годишнина на талантливата половинка на Дони. Припомняме, че през 2019 година тя установи, че е осиновена, което я накара по-късно да откри родната си майка Джилда Първанова-Алексиева и баща си - актьорът Петьо Кръстев.

Впоследствие се оказа, че има сестра, която е не по-малко известна - тв водещата Александра Кръстева.

Ето какво написа Нети под кадъра с родната ѝ:

Тя - майка ми Джилда ме намери, преди няколко години. Между 40 и 50 годишна възраст ми се случи, това да се срещна с новото ми семейство. Това по никакъв начин не променя обичта и признателността ми към родителите ми, които ме отгледаха! Но да знаеш кой си от кого произлизаш, ти дава възможността да се усещаш цял. Изпитвам голям благодарност за всичко, което ми се случило.


Още по темата: общо новини по темата: 1295
16.09.2025 Народът спря да гледа "Преди обед" заради новата водеща и гостите й
16.09.2025 4 дни до идването му в България
16.09.2025 Захари Бахаров излиза от затвора
16.09.2025 Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удара
16.09.2025 Днес става на 83, от 34 години не живее в България, но зрителите още я
помнят
15.09.2025 Петя Дикова: Още помня как те водех за малката ръчичка до прага на детската градина
предишна страница [ 1/216 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
По случай своя 30-годишен юбилей А1 раздава 333 предметни награди...
11:04 / 16.09.2025
Захари Бахаров излиза от затвора
10:06 / 16.09.2025
Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удар...
09:42 / 16.09.2025
Днес става на 83, от 34 години не живее в България, но зрителите ...
08:36 / 16.09.2025
Петя Дикова: Още помня как те водех за малката ръчичка до прага н...
22:46 / 15.09.2025
Кралят идва в България след 118 часа
21:46 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
11:31 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Махаме павираните улици в Пловдив
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: