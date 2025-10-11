ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нети се разплака пред Мон Дьо след негов въпрос
Това споделя Нети в интервю за Мариян Станков - Мон Дьо. "Последните години, като се погледна, казвам: "Добре си, бе. Много, много си добре", откровена е актрисата, която казва, че когато се оставя да я води животът, винаги е било правилно.
"Старая се да съм автентична във всеки момент. Въпреки че когато говорим за жена, артистка, коя си точно ти, никога не е много ясно", казва още Антоанета Добрева.
Тя говори много откровено за отношенията с осиновителката й.
"Много пъти съм я питала: кажи ми истината, аз не съм твое дете. И сега разбирам, колко й е било болезнено... Ние не се прегръщахме много и тя никога не ми е казвала "Обичам те!". Не знам дали тя ще бъде за мен истинската ми майка". "Това, че съм женена за Дони, дълги години слагаше някакво клеймо върху мен, че съм хванала дет' се вика "Господ за шлифера", признава Нети и развеселява Мон Дьо, че с Дони е много трудно и дори не трябва да се спори.
"Това дето казват, че е осарник, змиярник..., непрекъснато все ми даваха аз да играя главните роли и това дразнеше", вдига театралните завеси Нети. В анонса Нети бърше сълзите си, макар да не става ясно точно в кой момент от откровения разговор. Тя пита Мон Дьо дали и друг път е разплаквал някого само с въпрос: "Просто, защото ти е красив въпросът"
"Тя не е ничий дубльор. Не на сцената. Не в живота. Не в собствената си история. Осиновена – но не и изгубена. Красота – която е била и оръжие, и присъда. Съпруга – но не и сянка. Актриса и певица – но преди всичко жена, която не се страхува да каже: "Не знам дали тя някога ще бъде истинската ми майка." Това не е разговор за славата. Това е разпит за истината. За лъжите, които наричаме любов. За тишината, която звучи по-силно от аплодисментите. И за онази вътрешна сила, която те кара да се изправиш, дори когато животът е решил, че няма да ти каже цялата истина", описа интервюто си с Нети Мон Дьо.
Разговорът ще бъде излъчен утре сутрин по Нова телевизия, а пълната версия в Ютуб канала "Мон Дьо: Храмът на историите".
