|Нети: Миг, в който болка, загуба, прошка, любов и живот се срещнаха в едно
"Аз съм отгледана от Светла и Георги – моите първи родители. На същата дата, години по-късно, се случи нещо, което съдбата може да подреди само по свой начин – за първи път се срещнах на живо с жената, която ме е родила. С моята майка Джиджи-Джилда. Миг, в който времето спря. Миг, в който болка, загуба, прошка, любов и живот се срещнаха в едно", пише още тя. "Емоция, която не може да се облече в думи."
Нети добавя, че този момент е останал завинаги в сърцето ѝ и споделя:
"Днес това само се появи в спомените ми и спонтанно реших да го споделя с вас."
