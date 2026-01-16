ИЗПРАТИ НОВИНА
Нети: Миг, в който болка, загуба, прошка, любов и живот се срещнаха в едно
22:03
©
"На 2 август 1987 г., когато бях на 12, почина моят баща – татко Джиджи-Георги, човекът, който ме отгледа, обичаше и възпита", това написа актрисата и водеща Нети.

"Аз съм отгледана от Светла и Георги – моите първи родители. На същата дата, години по-късно, се случи нещо, което съдбата може да подреди само по свой начин – за първи път се срещнах на живо с жената, която ме е родила. С моята майка Джиджи-Джилда. Миг, в който времето спря. Миг, в който болка, загуба, прошка, любов и живот се срещнаха в едно", пише още тя. "Емоция, която не може да се облече в думи."

Нети добавя, че този момент е останал завинаги в сърцето ѝ и споделя: 

"Днес това само се появи в спомените ми и спонтанно реших да го споделя с вас."


