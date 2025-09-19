ЗАРЕЖДАНЕ...
|Необичайна изненада за зрителите
"Здравейте, скъпи зрители! Не сте объркали нито часа, нито деня - аз съм Драго Драганов и съм специален заместник в студиото на '100% будни", започна той.
Колежката му Надя Иванова се пошегува: "Признавам си, за миг се зачудих дали не съм попаднала в 'БНТ завинаги'."
Драго обаче не пропусна да ѝ отправи комплимент: "Ти отдавна си част от историята на БНТ. Днес аз ще се опитам да отвърна на висотата на твоята хубост, чар, естествено поведение и да запазим доброто настроение."
"Как да не се чувствам в еуфория и прекрасно настроение с такъв мил човек", отвърна трогната Надя.
