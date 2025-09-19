Необичайна изненада за зрителите

© Необичайна изненада очакваше зрителите на сутрешния блок "100% будни" по БНТ. Вместо обичайните водещи, в студиото се появи Драго Драганов, който влезе като специален заместник.



"Здравейте, скъпи зрители! Не сте объркали нито часа, нито деня - аз съм Драго Драганов и съм специален заместник в студиото на '100% будни", започна той.



Колежката му Надя Иванова се пошегува: "Признавам си, за миг се зачудих дали не съм попаднала в 'БНТ завинаги'."



Драго обаче не пропусна да ѝ отправи комплимент: "Ти отдавна си част от историята на БНТ. Днес аз ще се опитам да отвърна на висотата на твоята хубост, чар, естествено поведение и да запазим доброто настроение."



"Как да не се чувствам в еуфория и прекрасно настроение с такъв мил човек", отвърна трогната Надя.