|Ненчо Балабанов сложи пръстен
Остро око на феновете фиксира нещо любопитно – на лявата ръка на водещия Ненчо Балабанов блести пръстен, поставен точно на показалеца. Макар камерите рядко да го показват отблизо, бижуто не остана незабелязано.
В социалните мрежи вече се появиха различни версии какво точно носи актьорът.
Най-често коментираната хипотеза е, че става дума за пръстен на настроението – аксесоар, който променя цвета си според емоциите на притежателя си.
Пръстените на настроението са хит още от 70-те години. Те съдържат течни термокристали, които реагират на промяната в телесната температура и "разкриват" различни емоционални състояния. Тъмносиньо означава щастие, черно – стрес, а светлозелено – обърканост или смесени чувства.
Дали Балабанов е решил да добави малко магия и мистика в ефир, или става дума просто за моден аксесоар – засега остава загадка, пише "Блиц".
