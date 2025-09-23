Ненчо Балабанов сложи пръстен

© Юбилейният сезон на "Сделка или не" стартира преди дни по Нова телевизия, но не само новите участници и награди привлякоха вниманието на зрителите.



Остро око на феновете фиксира нещо любопитно – на лявата ръка на водещия Ненчо Балабанов блести пръстен, поставен точно на показалеца. Макар камерите рядко да го показват отблизо, бижуто не остана незабелязано.



В социалните мрежи вече се появиха различни версии какво точно носи актьорът.



Най-често коментираната хипотеза е, че става дума за пръстен на настроението – аксесоар, който променя цвета си според емоциите на притежателя си.



Пръстените на настроението са хит още от 70-те години. Те съдържат течни термокристали, които реагират на промяната в телесната температура и "разкриват" различни емоционални състояния. Тъмносиньо означава щастие, черно – стрес, а светлозелено – обърканост или смесени чувства.



Дали Балабанов е решил да добави малко магия и мистика в ефир, или става дума просто за моден аксесоар – засега остава загадка, пише "Блиц".