Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто

© Смях в поредния епизод на "Сделка или не" - водещият Ненчо Балабанов се пошегува с цените на паркоместата в София. Повод за това стана играта на фитнес инструктора Николай Йорданов, който призна как би използвал евентуалната си печалба.



"Смешно звучи, но бих похарчил сумата си за паркомясто в столицата. За гараж няма да стигнат, но поне парче асфалт", заяви с усмивка Николай, когато водещият го попита какво би направил с печалбата. Ненчо Балабанов веднага отвърна в типичния си хумористичен стил:



"Аз мисля, че 150 000 евро могат да ти стигнат за едно такова място!". След като фитнес инструкторът разкри, че живее в столичния квартал "Манастирски ливади", водещият продължи с шегите: "Ще говоря с банкера да ти отпусне кредит".