|Нели Рангелова е повече от страшна
В клипа, заснет зад кулисите на телевизионно предаване, певицата демонстрира увереност и дори гордост от това, че лицето ѝ не е минало през дигитална обработка. Именно тази демонстративност обаче подразни част от публиката. В коментарите мнозина побързаха да отбележат, че липсата на софтуерен филтър не означава липса на други, далеч по-трайни "корекции“.
Социалните мрежи бързо се напълниха с подмятания, че макар видеото да е без визуални ефекти, следите от пластични интервенции и естетични процедури трудно могат да останат незабелязани. За част от потребителите това превърна жеста в парадокс – опит за естественост, който всъщност подчертава обратното.
Разбира се, не липсваха и по-умерени мнения. Някои защитиха правото на всеки да изглежда така, както се чувства добре, независимо от възрастта или направените корекции. Други обаче поставиха по-неудобния въпрос – кога "самочувствието без филтър“ започва да граничи със самохвалство и отказ от реалистична самооценка.
В крайна сметка видеото на Нели Рангелова постигна едно – вместо да бъде възприето като смел жест, то се превърна в пореден пример колко тънка е границата между естествеността като послание и естетичните компромиси, които трудно могат да бъдат прикрити, дори и без дигитални филтри.
