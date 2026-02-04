ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Нели Рангелова е повече от страшна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:42Коментари (1)1158
©
виж галерията
Едно уж непретенциозно видео се превърна в повод за бурни реакции в социалните мрежи. Нели Рангелова реши да се покаже в кадър с гръмкото послание "без филтър“ – ход, който по-скоро отвори широко вратата за критики, отколкото за аплодисменти, пише Intrigi.bg.

В клипа, заснет зад кулисите на телевизионно предаване, певицата демонстрира увереност и дори гордост от това, че лицето ѝ не е минало през дигитална обработка. Именно тази демонстративност обаче подразни част от публиката. В коментарите мнозина побързаха да отбележат, че липсата на софтуерен филтър не означава липса на други, далеч по-трайни "корекции“.

Социалните мрежи бързо се напълниха с подмятания, че макар видеото да е без визуални ефекти, следите от пластични интервенции и естетични процедури трудно могат да останат незабелязани. За част от потребителите това превърна жеста в парадокс – опит за естественост, който всъщност подчертава обратното.

Разбира се, не липсваха и по-умерени мнения. Някои защитиха правото на всеки да изглежда така, както се чувства добре, независимо от възрастта или направените корекции. Други обаче поставиха по-неудобния въпрос – кога "самочувствието без филтър“ започва да граничи със самохвалство и отказ от реалистична самооценка.

В крайна сметка видеото на Нели Рангелова постигна едно – вместо да бъде възприето като смел жест, то се превърна в пореден пример колко тънка е границата между естествеността като послание и естетичните компромиси, които трудно могат да бъдат прикрити, дори и без дигитални филтри.


Още по темата: общо новини по темата: 3248
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
предишна страница [ 1/542 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Когато и да я боднеш все си закъснял.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Ева Кикерезова се завърна в телевизията, появи се по bTV
12:33 / 04.02.2026
"Ергенът" започва, жените ще се избират от роднини и на бал
09:56 / 04.02.2026
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майк...
19:56 / 03.02.2026
Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026
Четири мощни изригвания на слънцето в началото на февруари
16:26 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Делото Епстийн
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Инцидент пред заведение за гироси в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: