|Нели Хаджийска се завърна в bTV
Блондинката обаче вече е с ново име и нов път, за които говори с особен ентусиазъм и неприкрито вълнение. Те са следствие от нейната дълбока лична трансформация, която показва редовно и в поккаста си.
Емблематичната водеща гостува на предаването "Преди обед", където категорично заяви: "Пред вас вече не стои Нели Хаджийска, а Нели Елея".
Блондинката се включва отново в bTV, но не като водеща на телевизионно предаване, а като автор на подкаст, посветен на духовното израстване, вътрешната трансформация и астрологията. И по думите ѝ периодът след напускането на телевизията е бил време на дълбока промяна, която я е превърнала в различен човек.
Тя разказа, че е спряла да се дефинира чрез външни роли, очаквания и образи, наложени от средата.
"Вече не се определям от външното", сподели Нели Елея, подчертавайки, че трансформацията ѝ е била както лична, така и духовна. И бе категорична, че не се е отказала от женствеността си.
"Не съм изоставила цялата суета – жената в мен е жива". Но добави, че по отношение на личния си живот в момента любовта за нея е преди всичко вътрешно състояние.
"Любовта ме залива отвсякъде", сподели Хаджийска, но уточни дали визира конкретен мъж.
