|Не успя да оправдае очакванията: Много разочароващ финал
Основната причина за слабия финал е липсата на интрига и емоционално удовлетворение. През цялото време на сезона, шоуто бе изпълнено с драматични обрати, които поддържаха интереса на аудиторията. Очакванията за нещо наистина запомнящо се в последния епизод обаче не се сбъднаха. Много фенове очакваха велико кулминационно събитие, което да оправдае създаденото напрежение през целия сезон, но вместо това финалът предложи сравнително предсказуем завършек, който не успя да изненада или да вдигне нивото.
Липсата на интрига е предизвикала продуцентите да съкратят края на "Диви и красиви". От шоуто бяха обявили предварително, че Асен и Ренета са двойка. Но в последствие се разбра, че двамата са останали само приятели и не споделят общо легло. Те са прекратили комуникацията си веднага след края на шоуто и дори не са направили опит за връзка, издадоха източниците ни. Причината е, че Асен е циганин и Ренета изобщо не го харесвала, но в шоуто се правела, че й е симпатичен, за да спечели. Ромът също не спираше да мисли стратегии през целия сезон, но накрая остана с пръст в уста. Николай и Джулия грабнаха голямата победа заради зрителския вот, който ги обяви за победители заради тяхната красота и за любимци на публиката. Те се сдобиха с 48% вот от страна на зрителите.
Друга причина за разочарованието на зрителите е липсата на дълбочина в развитието на участниците. Въпреки че много от тях бяха интересни личности, които привлякоха вниманието през целия сезон, в крайна сметка техните персонажи не преминаха през достатъчно драматични или трансформиращи процеси, които да оставят силно впечатление в края. Участниците, които обещаваха големи емоции и взаимодействия, не успяха да създадат значими моменти, които да резонират с публиката.
Слабата продукция също допринесе за негативния отзвук. Докато предишни епизоди на "Диви и красиви“ бяха обогатени с интересни локации и ефектни моменти, последният епизод не успя да осигури същото ниво на зрелищност. Въпреки всички тези недостатъци, шоуто не премина без внимание. "Диви и красиви“ все пак остави своето място в сърцата на много фенове, които, въпреки слабия финал, продължават да го обичат заради всички драматични моменти, уникални характери и динамиката, която беше характерна за сезона. Но за съжаление, финалът на този сезон не успя да оправдае високите очаквания, които зрителите имаха към него.
Така, след края на този сезон на "Диви и красиви“, феновете останаха с чувство на недоволство и незавършеност, надявайки се, че следващите сезони ще предложат по-силни и задоволителни финали, които наистина ще оправдаят вълнението и интереса на публиката, пише HotArena.
