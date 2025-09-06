Не е бременна, но напуска bTV и отива да живее в САЩ

© Би Ти Ви най-вероятно ще остане без една от любимите си водещи – Бесте Сабри. Чаровната брюнетка, която е едно от лицата на предаването "Тази събота и неделя“, има намерение да се раздели с частната медия. Причината – планирала да заживее в САЩ.



В Америка е местожителството на бъдещия съпруг на Бесте Сабри – Айкут Рамадан. Бившият зет на Стоичков от година се е установил зад океана. С оглед на задаващата се сватба с телевизионерката със сигурност ще иска да свият любовно гнездо там, като е по-вероятно то да бъде в страната на неограничените възможности.



Самата Бесте в момента е в дълъг отпуск, след който трябва да реши дали да се завърне в Би Ти Ви. Докато отсъства от екрана, мястото ѝ до Митьо Маринов е заето от Ванина Недкова, която пък се справя отлично в новото поприще. Нещата обаче клонят към стягане на куфарите за Америка и напускане на телевизията.



Сабри се присъедини към екипа на Би Ти Ви в края на 2020 г. Първоначално се изявяваше като репортер в новините на медията.



За професионалното и задълбочено разработване на темата за COVID-пандемията във всичките ѝ социални аспекти – медицински, образователен и човешки, тя получи признанието "Репортер на годината за 2021“. От 9 септември 2023 г. заедно с Митьо Маринов е водеща на предаването "Тази събота и неделя“ по Би Ти Ви. През 2024 г. Бесте Сабри стана част от селекцията на "Форбс“ за най-успешни хора "30 под 30“.



В същото време появилите се слухове, че Сабри очаква дете от Рамадан, не отговарят на истината, разбра още "България Днес“. Най-вероятно Бесте ще иска да стане майка, след като каже заветното "да“ на любимия си.



Телевизионерката и Айкут се сгодиха в средата на миналия месец. Връзката им започва през 2024 г., но явно върви доста добре, щом само година след началото ѝ двамата решават да бъдат семейство. Най-вероятно сватбата ще бъде следващата година.



От връзката си с щерката на Стоичков – Мика – Айкут има дъщеря Миа.