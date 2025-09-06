ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Не е бременна, но напуска bTV и отива да живее в САЩ
В Америка е местожителството на бъдещия съпруг на Бесте Сабри – Айкут Рамадан. Бившият зет на Стоичков от година се е установил зад океана. С оглед на задаващата се сватба с телевизионерката със сигурност ще иска да свият любовно гнездо там, като е по-вероятно то да бъде в страната на неограничените възможности.
Самата Бесте в момента е в дълъг отпуск, след който трябва да реши дали да се завърне в Би Ти Ви. Докато отсъства от екрана, мястото ѝ до Митьо Маринов е заето от Ванина Недкова, която пък се справя отлично в новото поприще. Нещата обаче клонят към стягане на куфарите за Америка и напускане на телевизията.
Сабри се присъедини към екипа на Би Ти Ви в края на 2020 г. Първоначално се изявяваше като репортер в новините на медията.
За професионалното и задълбочено разработване на темата за COVID-пандемията във всичките ѝ социални аспекти – медицински, образователен и човешки, тя получи признанието "Репортер на годината за 2021“. От 9 септември 2023 г. заедно с Митьо Маринов е водеща на предаването "Тази събота и неделя“ по Би Ти Ви. През 2024 г. Бесте Сабри стана част от селекцията на "Форбс“ за най-успешни хора "30 под 30“.
В същото време появилите се слухове, че Сабри очаква дете от Рамадан, не отговарят на истината, разбра още "България Днес“. Най-вероятно Бесте ще иска да стане майка, след като каже заветното "да“ на любимия си.
Телевизионерката и Айкут се сгодиха в средата на миналия месец. Връзката им започва през 2024 г., но явно върви доста добре, щом само година след началото ѝ двамата решават да бъдат семейство. Най-вероятно сватбата ще бъде следващата година.
От връзката си с щерката на Стоичков – Мика – Айкут има дъщеря Миа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1128
|предишна страница [ 1/188 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Родени са на днешната дата преди 78 години, но едната вече не е м...
19:04 / 06.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми ...
17:08 / 06.09.2025
Ивана Захаренова, която написа дипломна работа за Азис, стана син...
09:23 / 06.09.2025
Не давайте пари назаем на 6 септември
19:23 / 05.09.2025
Лили Стефанова посъветва дамите, които са навършили 40 години
13:50 / 05.09.2025
Waze все още отказва да въведе полезна функция
11:51 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS