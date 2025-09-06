ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Не е бременна, но напуска bTV и отива да живее в САЩ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:14Коментари (0)904
©
Би Ти Ви най-вероятно ще остане без една от любимите си водещи – Бесте Сабри. Чаровната брюнетка, която е едно от лицата на предаването "Тази събота и неделя“, има намерение да се раздели с частната медия. Причината – планирала да заживее в САЩ.

В Америка е местожителството на бъдещия съпруг на Бесте Сабри – Айкут Рамадан. Бившият зет на Стоичков от година се е установил зад океана. С оглед на задаващата се сватба с телевизионерката със сигурност ще иска да свият любовно гнездо там, като е по-вероятно то да бъде в страната на неограничените възможности.

Самата Бесте в момента е в дълъг отпуск, след който трябва да реши дали да се завърне в Би Ти Ви. Докато отсъства от екрана, мястото ѝ до Митьо Маринов е заето от Ванина Недкова, която пък се справя отлично в новото поприще. Нещата обаче клонят към стягане на куфарите за Америка и напускане на телевизията.

Сабри се присъедини към екипа на Би Ти Ви в края на 2020 г. Първоначално се изявяваше като репортер в новините на медията.

За професионалното и задълбочено разработване на темата за COVID-пандемията във всичките ѝ социални аспекти – медицински, образователен и човешки, тя получи признанието "Репортер на годината за 2021“. От 9 септември 2023 г. заедно с Митьо Маринов е водеща на предаването "Тази събота и неделя“ по Би Ти Ви. През 2024 г. Бесте Сабри стана част от селекцията на "Форбс“ за най-успешни хора "30 под 30“.

В същото време появилите се слухове, че Сабри очаква дете от Рамадан, не отговарят на истината, разбра още "България Днес“. Най-вероятно Бесте ще иска да стане майка, след като каже заветното "да“ на любимия си.

Телевизионерката и Айкут се сгодиха в средата на миналия месец. Връзката им започва през 2024 г., но явно върви доста добре, щом само година след началото ѝ двамата решават да бъдат семейство. Най-вероятно сватбата ще бъде следващата година.

От връзката си с щерката на Стоичков – Мика – Айкут има дъщеря Миа.


Още по темата: общо новини по темата: 1128
06.09.2025 Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми е
специално
06.09.2025 Пловдивчанин се отказа от титлата "Мистър Планет България", за да бъде до семейството си
06.09.2025 Ивана Захаренова, която написа дипломна работа за Азис, стана синоптичка
05.09.2025 Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
05.09.2025 Мон Дьо обяви много очаквана новина
05.09.2025 Започнаха снимките на най-новия български филм
предишна страница [ 1/188 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Родени са на днешната дата преди 78 години, но едната вече не е м...
19:04 / 06.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми ...
17:08 / 06.09.2025
Ивана Захаренова, която написа дипломна работа за Азис, стана син...
09:23 / 06.09.2025
Не давайте пари назаем на 6 септември
19:23 / 05.09.2025
Лили Стефанова посъветва дамите, които са навършили 40 години
13:50 / 05.09.2025
Waze все още отказва да въведе полезна функция
11:51 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
11:24 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Опасен хищник броди край Шумен
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Военният парад в Пекин-2025
Съединението и празник на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: