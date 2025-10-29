ИЗПРАТИ НОВИНА
Не българка е спечелила Mrs Universe 2025
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:44Коментари (0)479
©
виж галерията
След проверка в официални източници HotArena установи, че победителката в истинския конкурс Mrs Universe 2025 не е българка, а индийка.

Победителката Шери Сингх

След като и ние получихме подобна информация, направихме справка в интернет и бързо се потвърди: титлата Mrs Universe 2025 принадлежи на представителката на Индия Шери Сингх. Това е 48-ото издание на международния конкурс и за пръв път в неговата история печели индийка. Участничките тази година са били 120 – впечатляваща конкуренция.

България също е имала представителка на сцената – Теа Нинова, която се е класирала на 10-то място в официалната ранглиста – достойно и престижно представяне. Истинският конкурс се е провел във Филипините, в столицата Манила, и е продължил 10 дни. Финалната вечер е била в балната зала на хотел "Окада“, най-големият и най-луксозният хотел в града. От публикуваните кадри се вижда жури от над 20 души, както и множество подаръци и отличия, връчени не само на победителките, но и на всички 120 участнички.

Припомняме, че българка вече е печелила Mrs Universe – през 2007 г. това постижение донесе Елеонора Манчева. Справките в международните и българските страници също показват, че страната ни традиционно изпраща до Mrs Universe победителката от официалния конкурс "Мисис България“, който тази година се провежда на 31 октомври, каквато е и практиката по света.

А какво се оказва за другия "конкурс“, за който беше оповестено, че българка е победителка?

Паралелно е бил проведен съвсем различен конкурс, също във Филипините, но в провинция Сан Педро, а не в Манила, и финалът му се е състоял в местен търговски център (мол). Общият брой на участничките е бил 14, разделени в три категории, което означава, че са обявени общо три победителки. Според локални публикации това събитие има едва тригодишна история.

Кадри от менте "конкурса" красноречиво показват нивото му

Миналата година дори е избухнал скандал с испанска участничка, която е била заблудена, че пътува за истинския Mrs Universe. Тя е напуснала надпреварата, дала е пресконференция пред филипинските медии и е сигнализирала, че е била въведена в заблуждение. Прави впечатление, че през миналата година участничките са били 16, а тази – 14, което подсказва дори регрес, а не развитие.

Така се потвърждава, че истинската титла Mrs Universe 2025 принадлежи на индийката, а участието на българката в разпространения по медии "конкурс“ се отнася до различен, нерегламентиран формат, който няма общо с официалната международна надпревара.


