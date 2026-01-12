ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Наум Шопов спря дъщеря си от училище
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:42Коментари (0)457
©
Започнаха снимките на новия сезон на "Ергенът“. Водещ отново ще бъде Наум Шопов, който вече замина с половинката си Теа Минкова и дъщеря им Амая. Детето е спряно от училище и няма да посещава школото, докато не се завърнат в България. 

"Тъй като получих "притеснени" съобщения от родителите относно обучението на Амая и престоя ни тук, искам да уточня две неща. Независимо от периода, Амая няма да изпусне нито ден, нито "буква" от предучилищната си подготовка. И не на последно място, очакваме бебе в семейството, а това е момент, който тя самата няма желание да пропусне. Благодаря ви за загрижеността" – отвърна Теа, която не приема критики и мнение, различно от нейното.

Детето ще отсъства може би повече от месец. Тази година с Теа и Наум няма да ходят майката на инфлуенсърката и сестра й Ая, която е в напреднала бременност и се подготвя за раждане, а щастливата баба трябва да помага за бъдещото бебе и заради това няма да пътува. 

Припомняме, че 5 години подред цялото семейство пътува с Наум и стои по два месеца на почивка. Шопов стана известен с това, че води цялата рода на снимките на "Ергенът", където отмарят за сметка на продукцията. Аргументът му е, че е много свързан със семейството си и не може да се отделя от тях за толкова дълго време.

Шоуто се завръща в ефир съвсем скоро, през февруари, а ергените, готови да открият любовта, вече са известни. Изглежда, че снимките за петия сезон официално са започнали, а това издаде и водещият на шоуто Наум Шопов. "Министърът на розите се завърна в Шри Ланка“, сподели половинката на Наум в социалните мрежи, към видео, което публикува наскоро. В него семейството показа пътуването си до екзотичната дестинация. Семейството разказа, че е започнало годината по неприятен начин, но изглежда, че вече всичко е наред.

"Наум кашляше още от средата на декември, както и Амая, но неговата кашлица се влоши дотолкова, че на 31-ви се наложи спешно да търсим лекарска помощ. Посрещнахме Нова година в криза – с кашлица, давене и много притеснение. До последно не знаехме дали изобщо ще успеем да тръгнем. За щастие, справихме се“, пише Теа в инстаграм, която не изпуска мъжа си от поглед и ходи с него на всичките му работни ангажименти.


Още по темата: общо новини по темата: 2959
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
предишна страница [ 1/494 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Рачков предложи брак, получи отговор
09:55 / 12.01.2026
Днес навършва 68, но от 36 години не живее в България
09:28 / 12.01.2026
Празнуват българки с красиви имена
07:58 / 12.01.2026
Преди година и половина роди третото си дете, а сега Росица Пейче...
18:46 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах...
10:48 / 11.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Нови протести в Иран
Зимата ни изненада в началото на януари 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: