Наум Шопов каза какво да не очакваме в сезон 5 на "Ергенът"

© "Концепцията за "цирк" не съществува и в този сезон, както в предния", това конкретизира водещият на "Ергенът" Наум Шопов. В момента се снима петият сезон на риалитито, като отново за снимките продукцията е избрала Шри Ланка.



Повод за думите на Наум са критики за пошлост на предишните предавания.



"Истински, нормални хора, които се опознават в максимално близка до истинския живот среда", коментира той участниците.



Какво ще видим в предаването, предстои да видим.