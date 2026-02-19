ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Наталия Симеонова прибира от влюбените по 950 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:37Коментари (0)1573
©
За мнозина Наталия Симеонова остава "феята на любовта“ - образ, роден от култовото предаване "Море от любов“, което стартира през 2002 г. по ЬТV с продуцент Маги Халваджиян. Десет години от живота си Наталия посвещава на този проект, превърнал се в социален феномен.

"Малко ми е странно да ме наричат фея“, признава тя, "но като събирателен образ на любовта и уважението на хората — приемам го с благодарност.“

Пътят й в телевизията започва много по-рано— през 1988 г. в БНТ, първо в легендарното предаването "Формула 5“ под режисурата на Хачо Бояджиев. Следват проекта за българска рок музика "РОКОКО“, работа като репортер и водещ на новинарски емисии в NОVА, както и редакторска дейност в политическото предаване "Посоки“.

В интервю за "Галерия“ Наталия признава, че като малка мечтаела да стане лекар или поне санитар - стига да й мирише на болница.

Освен по медицината, още от дете тя е силно привлечена от магията на медиите и публичното говорене. Пътят й я отвежда в СУ "Св. Климент Охридски“, където шлифова таланта си в специалност "Журналистика“, а по-късно записва и психология — избор, който днес изглежда напълно закономерен.

Симеонова споделя, че телевизията не е просто "занаят". Тя изисква отговорност, вярност, уважение, желязна дисциплина и пълно себеотдаване - към работата, към екипа и към интересите на зрителя Телевизията има огромна сила. И като всяка сила трябва да се управлява мъдро, с много жив ум и висок морал. И добавя още, че към телевизията днес тя не принадлежи — нито като зрител, нито като журналист, нито като човек, тъй като има по-високо, мнение за себе си.

Преди 24 години ефирът на ЬТV се промени завинаги с излъчването на първото предаване "Море от любов“. В продължение на десет години, до 2012 г.,

Наталия лекува разбити сърца, събира разделени семейства и връща вярата в доброто. Със своята топлина, тя е "приятелят от екрана“, на когото всеки иска да сподели мъката си. По това време получавала по около 700 писма седмично, касаещи предаването.

Дори след спирането на шоуто тя продължава да помага на хората и тяхната любов. "Много от героите ми продължават да поддържат връзка с мен и да ме поздравяват за празници“, допълва тя.

Любовта в живота й обаче никога не е била телевизионен сценарий. Екс водещата си спомня, че за пръв път е забелязва Денис на "Синьото кафе“, което в онези години е обедното сборище на всички от рока. Тогава тя все още ходи със Стенли. С Денис Ризов са заедно от 1993 г., а сватбата им е на 14 февруари 1999 г. Историята им започва красиво и романтично-на концерт на “Nazareth" в зала "Универсиада“, с дълги разговори до гардероба. Тъй като Денис има рожден ден, вечерта продължава в "Клуб 17“. Двамата отново си говорят пред камината, когато внезапно спира токът и той я целува за първи път.

"Благодаря му, че и той ме избра“, казва тя. "Партньорството ни е много повече от сватбата." Тази година двамата отбелязаха 33 години от връзката си.

Дъщеря им Виктория е родена в Тампа, Флорида, завършва психология в Софийския университет и пее автентичен фолклор. Тя е част от трио "Фида“, които покориха публиката в "Гласът на България“. Порасналата и дъщеричка вече е истинска дама.

"Съветвам я каквото и да прави и с каквото да се занимава, да стреми се само към едно нещо - и то е да бъде вечно вдъхновена, вечно замечтана, вечно една педя над земята“, споделя Наталия Симеонова в интервю за "Тази събота и неделя“.

Днес емблематичната водеща отново е насочила енергията си към нов проект "От сърце“. Това е платформа, която цели да помогне на хората да изразят любовта си по начин, който остава за цял живот. Тя и екипът й дават старт на проекта на 6 декември 2025 г. с идеята свети Николай Чудотворец да им помага да творят чудеса в живота на хората. Този път Наталия няма да води предаване, а ще предоставя услуга, чрез която всеки човек ще може да изрази най-силните си чувства. На уебсайта на проекта са представени три услуги - изискана "Изненада от сърце", необикновена "Вечеря от сърце“, споделен "Уикенд от сърце“. Цените на всеки от пакетите е на стойност 950 евро. Чрез създаването на персонални видеопослания желаещите могат да изразяват благодарност, обич или да се извинят на любим човек, роднини, приятели или дори колеги. Същността на проекта е да отвориш сърцето си.

Житейската философия на Наталия Симеонова се разкрива най-добре в любимите й думи: обич, благодарност, извинение, прошка, искреност, всеотдайност, морал, духовност, пробуждане. Вероятно затова Наталия не е просто телевизионно лице. Тя е глас. И съвест. И жена. И ако някога отново се върне на екран, това със сигурност няма да бъде заради носталгия, а за да даде на зрителя усещане за зрялост, мъдрост и високи стандарти, които са необходими на родния ефир повече от всякога.


Още по темата: общо новини по темата: 3451
19.02.2026 Критични моменти в Hell’s Kitchen
19.02.2026 Снахата на президента Йотова с неслучаен впечатляващ кадър
19.02.2026 125 килограма, подстриган на паничка и говорещ на диалект и въпреки това
успява
19.02.2026 Първата им публична целувка е факт
19.02.2026 Кикерезова: Най-доброто решение, което някога съм взимала. Само на час от София и на 10 минути от Пловдив
19.02.2026 Световният семеен скандал: Неочакван ход на най-малката за помирение с най-големия
предишна страница [ 1/576 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Александър Сано се ядоса, намекна за протест
09:24 / 19.02.2026
Била е хигиенистка, сервитьорка, хостеса и барманка, но днес я зн...
08:43 / 19.02.2026
Дъщерята на наша актриса със затрогващи думи: Твоята усмивка ми л...
08:38 / 19.02.2026
Виктор от "Капките": Майка ми избра алкохола пред мен
21:27 / 18.02.2026
Снежна буря парализира Румъния
19:42 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Многоетажен паркинг с хеликоптерна площадка в Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: