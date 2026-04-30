Наталия Симеонова отново прави това, с което стана известна, но вече срещу сериозно заплащане. Бившата водеща на телевизионното предаване "Море от любов" сега предлага лични изненади и емоционални срещи на влюбени двойки в реалния живот и без камера.

Така добре познатият телевизионен формат, който години наред се гледаше безплатно по телевизията, днес е превърнат в частен бизнес за заможни клиенти. Цените на луксозната услуга, в зависимост от екстрите към нея, започват от 950 евро и надхвърлят 1000 евро.

Самата Наталия не крие, че не може да се откъсне от образа си. В представянето си тя заявява, че в продължение на 10 години е водила "Море от любов“ по bTV и че през сърцето ѝ са минали историите на хиляди хора. Днес тя използва същата формула – любовни признания, извинения и емоционални срещи, но вече в услуга "по поръчка“. Обещанието ѝ е да помогне на всеки да каже "Обичам те“, "Благодаря ти“ или "Извинявай“ по специален начин.

"Море от любов“ слезе от екран през 2012 г., и оттогава насам Наталия Симеонова така и не успя да се наложи с нов телевизионен проект със същата популярност. Повече от десетилетие по-късно тя се връща към същата идея, но вече като платена услуга.

Най-коментирани са т.нар. "изискани“ пакети, които Наталия предлага и чиито цени стартират от 950 евро всеки. При услугата "Изненада от сърце“ клиентът получава изящен букет, луксозни шоколадови бонбони, класно вино и – най-важното – личното участие на Наталия Симеонова. Тя не просто подготвя посланието, а го предава на място, като се заснема и видео, което остава като спомен.

Още по-скъп е вариантът "Вечеря от сърце“, който предлага значително по-мащабна организация. Включени са транспорт с автомобил до избрана локация, посрещане с червен килим, музикален съпровод и вечеря, приготвена от шеф-готвач. И тук централна роля има самата Симеонова, която подготвя и предава личното послание, около което се изгражда цялото преживяване.

Най-луксозната опция е "Уикенд от сърце“, където вече говорим за пълно бягство за двама. Осигуряват се транспорт, специално подбрана дестинация, настаняване и цялостна програма, съобразена с желанията на клиентите. Отново присъстват всички познати елементи – изненади, музика, послания и лично участие на Наталия Симеонова, която играе ролята на организатор и посредник.

За по-ограничен бюджет се предлага и по-скромен вариант – лична среща с Наталия и подготовка на видеопослание, както и посещение при получателя на изненадата, като тази услуга е обявена на цена от 300 евро.

Цялата концепция е изградена около личното присъствие на водещата и нейния опит от телевизията. Тя се рекламира като "пратеник на обичта“, който влиза в ролята на посредник между хората и техните неизказани думи. Разликата с миналото е, че днес няма камери и публика – има клиенти, които плащат за преживяването.

В медийните среди коментират, че Наталия Симеонова на практика продава носталгията по "Море от любов“, превръщайки я в бутикова услуга, пише "Уикенд".