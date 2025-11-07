ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наталия Киселова пази в тайна личния си живот, включително мъжа, откраднал сърцето й
Наталия и Мирослав пазят личния си живот далеч от светлината на прожекторите, въпреки че тя от години е едно от най-разпознаваемите лица на академичните и политическите среди. Двамата обаче живеят без демонстрации, шумни събития и показност.
Киселова, родена в Казанлък, е завършила местната хуманитарна гимназия, а по-късно и Юридическия факултет на Софийския университет. През 2007 г. защитава докторска дисертация на тема "Парламентарен контрол“, а днес е сред най-уважаваните преподаватели по конституционно право в страната. Специализирала е в Кеймбридж и Московския университет "Ломоносов“.
Мирослав Попов е един от най-добрите политически анализатори и до неотдавна е бил член на Националния съвет на БСП. Бил е член и на Висшия партиен съвет по временна управлението на Жан Виденов.
"Ние сме заедно от повече от 12 години. През това време сме дискутирали всякакви въпроси, в това число и нещата, свързани с моята или нейната обществена дейност. Подкрепям я напълно. Не съм й давал конкретен съвет, но стоя зад решенията щ сподели неотдавна Попов в интервю. Въпреки че Киселова от години често се появява на телевизионния екран и е популярна с експертизата си на юрист, тя не се вясва на никакви светски събития със своята половинка и пази ревниво личния си живот.
Въпреки натоварения й график Наталия винаги е намирала време за близките си. За празници тя често пътува до бащината й къща в село Средногорово, община Казанлък. Там, в уютната семейна атмосфера, се събират с баща й Васил — бивш общински съветник от БЗНС "Ал. Стамболийски“, и сестра й Йовка, която работи в хуманитарната гимназия в Казанлък. Киселова често се прибира там и по време на летните си отпуски, където помага в поддържането на двора и грижата за много-то им котки.
В момента доцентката е обикновен депутат от БСП и продължава да избягва публичното внимание, като за тази цел е заключила социалните си мрежи и не допуска никого в личното си пространство.
