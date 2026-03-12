Бебето на Натали Трифонова и Мартин Чой направи първите си крачки в рекламния бизнес. Малкият Арън заедно с майка си участва в реклама на памперси."Днес прогнозата е с висока вероятност за усмивки“, казва Натали в рекламното видео, в което държи бебето.Досега тя криеше лицето на малкия сладур от хорските погледи, но от няколко дни тя пуска снимки, без да се притеснява как изглежда.Майката на Натали - Ванина също се престраши и се похвали с първата фотосесия на бебето.