Натали Трифонова в топ форма след раждането

© Бързо се възстанови след раждането тв водещата Натали Трифонова. Само месец след като даде живот на малкия Арън, сладураната отново е зад волан - по-безстрашна от всякога.



Нати шофира скъпата си кола, облечена изключително добре - типично в свой стил, пише "България Днес".