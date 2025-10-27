ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Натали Трифонова - повече от секси мамче
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:10Коментари (0)695
©
Натали Трифонова не изневерява на своя супер секси стил дори и след като стана майка.

Едва месец след раждането на сина си, синоптичката на Би Ти Ви се показа по дантелена нощница. Тя публикува в социалните мрежи снимки, за които позира в колата си, облечена в късо кожено палто с косъм, под което се вижда къса сатенена нощница с дантели. Разбира се, това би могло да минава и за пола, но видът й по-скоро на нощница или комбинезон.

От изражението на Трифонова се вижда, че тя никак не се притеснява от долната част на облеклото си, което е подходящо единствено за спалнята. Натали изглежда все така предизвикателна, както беше и преди раждането, пише HotArena.


Още по темата: общо новини по темата: 1971
27.10.2025 Скъсаха от подигравки Алекс Богданска
27.10.2025 Той е кръстен на велик футболист, но вместо маркетинг избира музиката и не греши
27.10.2025 Даниела Рупецова отново се опъна
27.10.2025 Той разтуптяваше женските сърца всяка вечер, пребори рака, сега отново е в топ форма
27.10.2025 Това са най-дразнещите участници в "Ергенът: Любов в Рая"
27.10.2025 Известен продуцент днес става на 54, преди година го забъркаха в скандал за много пари
предишна страница [ 1/329 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Известен продуцент днес става на 54, преди година го забъркаха в ...
09:02 / 27.10.2025
Жените да не използват остри предмети днес
08:03 / 27.10.2025
Понеделникът е успешен за едни зодии и не съвсем за други, вижте ...
07:00 / 27.10.2025
Гаджето на Рачков: Мили, Митко
17:13 / 26.10.2025
Христо Стоичков излиза на концерт
12:08 / 26.10.2025
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в д...
09:55 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
БК Академик Пловдив
Hills of Rock 2026
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: