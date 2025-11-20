ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Натали Трифонова показа бебе Арън за първи път
Доскоро тя слагаше емотикони на личицето на малкия, но вече не го крие. Припомняме, че Натали Трифонова роди сина си в края на септември и не скри радостта си, възкликвайки "Светът вече е по-красив“. Името на сина й Арън има древноеврейски произход и означава "високопочитан“ и "избраник“.
В началото на месец октомври водещата отпразнува своя 34-ти рожден ден. Тази годишнина обаче беше специална за Натали Трифонова, защото е първата, която посреща като майка.
"Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!“, написа тогава тя.
Натали е на работа в bTV от 2016 г. Освен прогнозата за времето и “Cool…T", тя е водила предаването "Геймър", новогодишните програми на телевизията и др.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2312
|предишна страница [ 1/386 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Елена Сергова: Слагам край на една глава от живота си
20:54 / 19.11.2025
Иван и Андрей и братята Халваджиян се обединиха, направиха обща ф...
12:37 / 19.11.2025
Новата ергенка - бивш PR на две пловдивски болници
14:00 / 19.11.2025
Зрителите ще станат свидетели на най-неочаквания обрат
10:47 / 19.11.2025
Вариант 4: 16 неработни дни в края на годината
08:30 / 19.11.2025
Не хвърляйте храна днес
08:00 / 19.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS