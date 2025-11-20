© Instagram виж галерията Водещата и синоптичка в bTV Натали Трифонова показа как изглежда бебе Арън. С публикация в Instagram тя съобщава, че вече има сертификат за съхраняване на стволови клетки. Това е нещо, което родители на новородени правят все по-често, така че в бъдеще, ако потрябват за лечение на детето им от различни болести, те да бъдат използвани.



Доскоро тя слагаше емотикони на личицето на малкия, но вече не го крие. Припомняме, че Натали Трифонова роди сина си в края на септември и не скри радостта си, възкликвайки "Светът вече е по-красив“. Името на сина й Арън има древноеврейски произход и означава "високопочитан“ и "избраник“.



В началото на месец октомври водещата отпразнува своя 34-ти рожден ден. Тази годишнина обаче беше специална за Натали Трифонова, защото е първата, която посреща като майка.



"Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!“, написа тогава тя.



Натали е на работа в bTV от 2016 г. Освен прогнозата за времето и “Cool…T", тя е водила предаването "Геймър", новогодишните програми на телевизията и др.