На 26 април 2026 г., легендата на българския футбол и настоящ президент на ПФК "Левски" Наско Сираков празнува своя 64-ти рожден ден. Наско Сираков, човекът, чието име е синоним на победа, лидерство и непримиримост, отбелязва своя 64-ти рожден ден. Роден в Стара Загора през 1962 г., той успя да се превърне в символ на цяла една епоха за "Левски" и националния отбор.

Сираков остава в историята като най-добрия реализатор на "Левски" за всички времена. Неговата способност да бележи в най-решаващите моменти го превърна в кошмар за противниковите защити и в любимец на "синята" публика. Наско бе неразделна част от "Златното поколение", което разтърси света през 1994 г. Неговият гол срещу Аржентина при победата с 2:0 ще остане вечно в паметта на българите като един от най-великите моменти на родното ни участие на Световни първенства.

Лидерът извън терена

След края на активната си кариера, Сираков не обърна гръб на футбола. Като изпълнителен директор той бе архитект на най-големите успехи на "Левски" в модерната история – пробива в Шампионската лига и четвъртфинала в Купата на УЕФА.

През последните години Наско пое най-тежката отговорност – да застане начело на любимия клуб в неговия най-труден момент. Като мажоритарен собственик той продължава своята битка за бъдещето и стабилизирането на "Левски“, показвайки същата решителност, с която някога пронизваше противниковите мрежи.