Наша певица се ожали: Приличала на травестит

© "Половин България се излекува от молитвата "Полуживи", за останалата половина съм просто "травестит", обобщи Мила Роберт. Младата поп звезда накачи и съответните снимки, на които е стилизирана като Батман, а на черното бюстие на костюма й е извезано с големи букви "Свобода".



Дъщерята на пеещата актриса и писателка Ваня Щерева доказа за пореден път, че провокацията е най-сигурният път към успеха, пише България Днес.