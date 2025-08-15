ИЗПРАТИ НОВИНА
Наша певица се ожали: Приличала на травестит
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:09
©
"Половин България се излекува от молитвата "Полуживи", за останалата половина съм просто "травестит", обобщи Мила Роберт. Младата поп звезда накачи и съответните снимки, на които е стилизирана като Батман, а на черното бюстие на костюма й е извезано с големи букви "Свобода".

Дъщерята на пеещата актриса и писателка Ваня Щерева доказа за пореден път, че провокацията е най-сигурният път към успеха, пише България Днес. 


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

