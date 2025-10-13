Наша актриса ще черпи днес

© Александра Василева е българска филмова и театрална актриса. Родена е на 13 октомври 1978 г. в София. Като дете е играла балет, но не стига до хореографско училище. В 10 клас попада в театралната студия на Бончо Урумов в "Сълза и смях“, където ходи с най-добрия си приятел Владимир Карамазов. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Крикор Азарян с асистенти Тодор Колев и Атанас Атанасов в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 2001 г.



Първото ѝ представление в театър е във втори курс, в "Буре барут“ на Крикор Азарян в театър "Българска армия“ през 1999 г. Дебютира в ролята на Саломе в едноименната пиеса на Оскар Уайлд в Драматичен театър – Стара Загора през 2001 г. Работила е в Драматичен театър – Благоевград (2002 – 2003). Актриса на свободна практика от 2004 г.



Нейните роли в театъра включват Камий ("С любовта шега не бива“ – А. дьо Мюсе), Вера ("Вернисаж“ – В. Хавел), Фем ("Бифем“ – Л. Петрушевска), Милена ("Мама, татко, кучето и аз“ – Б. Сръблянович), Дафинка ("Свекърва“ – А. Страшимиров), Невеста ("Кървава сватба“ – Ф. Г. Лорка) и др. Носител е на национални награди. Работила е в театрите в Благоевград, Пловдив, в "Българска армия“.



От началото на 2008 г. е актриса от трупата на Сатиричния театър. От 2012 е част от трупата на Народния театър.