Наш успешен бизнесмен днес става на 57

© Милен Врабевски е български лекар, бизнесмен, филантроп и меценат. През 1987г. завършва Първа езикова гимназия във Варна с aнглийски език, кара 2 г. казарма във Военноморските сили с профил радио и телеграфия, a през 1995 г. медицина в Медицински университет- Варна. Специализира управление и системен одит на научноизследователски проекти в Германия, Франция, Великобритания, САЩ и Израел 1996 – 2002г.



През 1997 г. основава най-голямата научноизследователска организация в Югоизточна Европа с предмет на дейност разработване, управление и контрол на проекти в областта на научноизследователската и развойна дейност в клиничната медицина. В момента компанията разработва научни проекти в над 35 държави, покриващи Европа, Азия и Америка.



През 2002 г. създава "Асоциация за добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания в България“. Член е на Европейския консултативен съвет на "Асоциацията за лекарствена информация“ 2006 -2009г. Собственик е на Образователен комплекс "Цар Симеон Велики" , включващ три филиала на детска градина "Росица“, Частно основно училище "Цар Симеон Велики“, Частна гимназия по природни науки и предприемачество "Асен Йорданов“, Център за обучение "Цар Симеон Велики“ и Спортен център "Комак спорт".



През 2017 регистрира и застава начело на Фондация Българска Памет - учредена в обществена полза с цел осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.



Cпонсорира семейства с репродуктивни проблеми, в инициативитe "Искам бебе“ и "Майки за донорството“, 15 многодетни български семейства и раждането на 43 деца. През периода 2010 – 2020 осигурява безплатни кандидат-студентски уроци на 3883 ученици, 87% от тях ca приети във ВУЗ-ове в България и чужбина.Организира провеждането на 5-дневни образователни семинари два пъти годишно за 200 деца на етнически българи от Украйна, Молдова, Северна Македония, Албания, Сърбия, както и деца от малцинствата в Родопитe, като ги среща с успели личности и специалисти от различни обществени и бизнес сфери.



През 2010 г. Врабевски регистрира продуцентската къща "Intelligent Music“ вписана в регистъра на културните организации при министерството на културата. Създател е на "Intelligent Music Project“ - супергрупа с изявено международно участие на световни рок звезди като Саймън Филипс (TOTO/Protocol), Джон Лоутън (Uriah Heep, Lucifer`s friend), Джоузеф Уилямс (TOTO), Ronnie Romero (Rainbow), John Payne (Asia), Carl Sentance (Nazareth), Bobby Rondinelli (Rainbow, Black Sabbath, Axl Rudi Pell), Todd Sucherman (Styx). Врабевски е основен автор на музиката, текстовете и аранжиментите на 8 албума: The Power of Mind, My Kind O' Lovin', Touching the Divine, Sorcery Inside, Life Motion, The Creation, Unconditioned и Miracles Beyond.



Честит рожден ден на д-р Врабевски, който е роден на 23 декември 1968 година във Варна!