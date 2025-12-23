ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Наш успешен бизнесмен днес става на 57
През 1997 г. основава най-голямата научноизследователска организация в Югоизточна Европа с предмет на дейност разработване, управление и контрол на проекти в областта на научноизследователската и развойна дейност в клиничната медицина. В момента компанията разработва научни проекти в над 35 държави, покриващи Европа, Азия и Америка.
През 2002 г. създава "Асоциация за добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания в България“. Член е на Европейския консултативен съвет на "Асоциацията за лекарствена информация“ 2006 -2009г. Собственик е на Образователен комплекс "Цар Симеон Велики" , включващ три филиала на детска градина "Росица“, Частно основно училище "Цар Симеон Велики“, Частна гимназия по природни науки и предприемачество "Асен Йорданов“, Център за обучение "Цар Симеон Велики“ и Спортен център "Комак спорт".
През 2017 регистрира и застава начело на Фондация Българска Памет - учредена в обществена полза с цел осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.
Cпонсорира семейства с репродуктивни проблеми, в инициативитe "Искам бебе“ и "Майки за донорството“, 15 многодетни български семейства и раждането на 43 деца. През периода 2010 – 2020 осигурява безплатни кандидат-студентски уроци на 3883 ученици, 87% от тях ca приети във ВУЗ-ове в България и чужбина.Организира провеждането на 5-дневни образователни семинари два пъти годишно за 200 деца на етнически българи от Украйна, Молдова, Северна Македония, Албания, Сърбия, както и деца от малцинствата в Родопитe, като ги среща с успели личности и специалисти от различни обществени и бизнес сфери.
През 2010 г. Врабевски регистрира продуцентската къща "Intelligent Music“ вписана в регистъра на културните организации при министерството на културата. Създател е на "Intelligent Music Project“ - супергрупа с изявено международно участие на световни рок звезди като Саймън Филипс (TOTO/Protocol), Джон Лоутън (Uriah Heep, Lucifer`s friend), Джоузеф Уилямс (TOTO), Ronnie Romero (Rainbow), John Payne (Asia), Carl Sentance (Nazareth), Bobby Rondinelli (Rainbow, Black Sabbath, Axl Rudi Pell), Todd Sucherman (Styx). Врабевски е основен автор на музиката, текстовете и аранжиментите на 8 албума: The Power of Mind, My Kind O' Lovin', Touching the Divine, Sorcery Inside, Life Motion, The Creation, Unconditioned и Miracles Beyond.
Честит рожден ден на д-р Врабевски, който е роден на 23 декември 1968 година във Варна!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2714
|
|предишна страница [ 1/453 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Феновете във възторг от интервю на Софи Маринова: Народен човек е...
21:56 / 22.12.2025
Инджова слиза от екран
11:20 / 22.12.2025
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:31 / 22.12.2025
Лекари посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
08:03 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS