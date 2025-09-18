Наш известен актьор пусна снимка от 2001 година

© "Първият ми учебен ден през далечната 2001-ва година в XII СОУ "Цар Иван Асен". Вляво е майка ми. Нищо неподозираща, че ще бъда най-слабият ученик в следващите 12 години, а един ден ще ме дават по телевизора и ще бере срам пред цяла България.



Вдясно е баба ми. Нищо неподозираща, че след 20-ина години ще превърти алгоритъма в социалните мрежи и ще се окаже интернет звезда. Всъщност, към онзи момент, никой от нас не е подозирал какво е интернет. Вероятно се е надявала на по-светло бъдеще за внука си и да не му търси жена по вайбър, но той се оказа по-зле, отколкото всички са очаквали. Какво се обърка!? Макар и с ден закъснение, "На добърчас!".



Това написа по повод първия учебен ден актоьрът Филип Буков, който публикува и снимка от въпросната паметна дата.