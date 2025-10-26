© виж галерията Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар показа новата си изгора — красавицата Александра Костадинова. Двамата споделиха в социалните мрежи поредица от снимки, на които се наслаждават на романтичен уикенд в джакузи под открито небе.



На кадрите двойката е прегърната и видимо отпусната в компанията един на друг, докато около тях се виждат свещи и приглушена светлина. Атмосферата е интимна и топла, а постът е озаглавен:



"Нашият перфектен уикенд" — ясен знак, че отношенията им са повече от близки.



Това е първата по-лична публикация на Насар с новата му половинка, която бързо предизвика интерес сред последователите му. Двамата не крият, че се чувстват щастливи заедно и предпочитат да споделят моменти на спокойствие далеч от спортните зали и светлините на прожекторите, пише "България Днес".