|Нарязаната Дебора намери любовта
"Не ме притисна. Не ме нарани. Приемаше ме такава, каквато съм - с всяка бележка от миналото. Уважаваше границите ми, темпото ми, тишината ми. Не повиши тон нито веднъж. Нито веднъж не ме накара да се почувствам малка."
Това емоционално изповяда Дебора и за първи път показа публично гаджето си, макар и да му скри лицето със сърце.
Заралийката разкри как се чувства с новия мъж до себе си и че двамата ще посрещнат първата си Коледа заедно.
"Никога не съм си представяла, че точно една Коледа ще ми върне части от мен, които мислех, че вече не съществуват. Дълго вярвах, че няма да има ръка, която да ме държи спокойно, нежно, истински. Че никой няма да стопли сърцето ми така, както някога коледните утрини ме топлеха като дете. Бях убедена, че любовта не е за мен. Че съм прекалено наранена, прекалено уморена, прекалено белязана.
До момента, в който той се появи - тихо, внезапно...", разкри чувствата си Дебора.
Михайлова посочва още, че новото й гадже е прието отлично от семейството й.
"Най-голямото чудо - моето лично коледно чудо, беше, че той промени не само мен, а целия свят около мен. Родителите ми го приеха като човек, на когото могат да се доверят. Малкият ми брат го обожава... смее се с него, играят, и домът ни сякаш светва повече, когато той е там. А аз, която мислех, че никога повече няма да обичам... днес държа любов, която лекува всичко. Любов, която в моето най-красиво коледно чудо“, каза още изстрадалото момиче, пише HotArena.
